Collboni pensa en Albert Batlle com a regidor de Ciutat Vella per projectar la seguretat com a prioritat

Des del 1983 a l'administració

Un inici amb la mirada posada en els manters

Illa: obsessió per "unir" Catalunya

El PSC i Units per Avançar han signat aquest dijous l'acord per tornar a concórrer plegats a lesamb la incorporació d', actual tinent de Seguretat, a la llista de. Així ho han anunciat les dues formacions en un acte al Centre Cívic Vil·la Florida, a Sant Gervasi, districte on Batlle ha estat regidor durant aquests quatre anys de govern municipal conformat per socialistes i comuns. Des d'aquest indret, Collboni també ha anunciat que si és alcalde, situarà de nou Batlle -exdirector dels- com a tinent de Seguretat. En canvi, el mourà de Sarrià-Sant Gervasi a, amb la voluntat de projectar d'aquesta manera el compromís de reforçar la seguretat en un dels punts calents de la ciutat.La repetició de l'aliança electoral entre socialistes i democristians no era cap incògnita, perquè les dues formacions s'avenen bé i han ratificat en els seus respectius òrgans decisoris revalidar la fórmula. Ara bé, encara no se sap quin lloc ocuparà Batlle en la llista. L'any 2019 va ser eli enguany es preveu situar-lo entre el número quatre i cinc. Els primers llocs de la llista, a hores d'ara són amb Maria Eugènia Gay com a número dos i amb l'actual regidora socialistacom a tres. Entre els primers llocs, falta encabir doncs, Batlle i també l'exdirigent de Catalunya Sí Que Es Pot, Lluís Rabell En la seva intervenció, Collboni ha fet valdre l'acord amb Units per Avançar, un acord que a parer seu demostra com dues forces polítiques diferents tenen la voluntat de treballar conjuntament en els objectius compartits: "La política és això: buscar acords des de la diferència, perquè sabem i volem posar per damunt l'interès de Barcelona i Catalunya". Així mateix, ha erigit la seva candidatura en l'opció amb "" per sumar sensibilitats i "". Sobre el fitxatge de Batlle, ha remarcat que representa una intenció de situar la seguretat com a "prioritat".Batlle, per la seva banda, ha assenyalat com el PSC i Units són avui la "primera força política a Catalunya" després de les eleccions del 14-F, i ha mostrat el seu desig de ser-ho a Barcelona. “¿Us imagineu el que podria ser un govern presidit per l’alcalde Jaume Collboni que representés la totalitat de Barcelona, al marge de la lluita partidària? Barcelona faria un salt endavant. PSC-Units és una”, ha sentenciat.Fent una anàlisi de quan va assumir el càrrec, ha carregat primer contra elque va "prometre un país nou", però que va tenir com a resultat una "ciutat partida" i "fugida d'empreses". S'ha compromès a treballar per una ciutat "", i ha assegurat que el seu capteniment es mantindrà intacte per abordar amb "contundència" la lluita contra el vandalisme i l'incivisme que "degraden" la tranquil·litat. "Aquest mandat ho hem fet lluitant amb fermesa contra la venda ambulant i els furts que afecten els comerços", ha afegit.La trajectòria de Batlle és llarga en múltiples llocs de l'administració pública. Entre el 1va ser regidor pel PSC. Durant l'etapa a l'Ajuntament, el seu fill va ser detingut el 12 d'octubre del 1999 en el transcurs d'una. El jove va ser alliberat la mateixa nit, mentre molts altres joves van passar més d'una setmana en presó preventiva.El 2003 va ser nomenat secretari de Serveis Penitenciaris i el 2009 una jove anarquista li enviava unaal seu despatx. La noia reclamava l'alliberament de l'històric pres Amadeu Casellas, que havia acusat Batlle de retirar-li permisos per unes declaracions crítiques sobre els funcionaris de presons. La noia finalment va ser condemnada a vuit anys de presó.El 2014 Batlle es va estrenar com a director general dels. Substituïa Manel Prat, que s'acomiadava del cos després del cas Ester Quintana, que va perdre un ull durant la vaga general del 2012. Ella mateixa va ser crítica amb els Mossos durant l'etapa de Batlle, acusant la policia catalana de no investigar internament qui havia disparat la bala de goma que la va ferir.Batlle agafava les regnes del cos també després que el veí del Ravalmorís durant una detenció dels Mossos. L'aleshores director dels Mossos va negar-se a expulsar els agents després que fossin condemnats a dos anys de presó, després d'un acord amb l'acusació particular que les permetia esquivar la presó, amb l'argument que l'expulsió hagués suposat una "doble sanció".Amb el retorn a l'Ajuntament de la mà del PSC, Batlle va assumir immediatament la cartera de Seguretat i ho va fer amb declaracions inicials que no van deixar d'aixecar polèmica. "És inadmissible que el primer que vegin els turistes quan arriben a Barcelona siguin els", deia en una de les seves primeres intervencions. Tot seguit va iniciar un dispositiu policial permanent contra la venda ambulant que xocava frontalment amb el model de seguretat que plantejava Ada Colau. Ella mateixa, però, va sortir a defensar-lo Abans de dur-se a terme les eleccions municipals de 2019, Collboni ja va situar Batlle com a regidor de Seguretat i Civisme, tot i que després es va rebatejar la cartera com una tinència de Prevenció i Seguretat. Precisament durant l'acte, Collboni ha assegurat que la seva proposta si és alcalde serà impulsar "un".A l'acte per segellar l'acord també han participat els màxims representants de les dues formacions. El primer secretari del PSC,, ha reivindicat que només el PSC pot obrir una "nova etapa" a Barcelona. "El PSC és un partit de suma, d'acords, i que posa en pràctica la política útil. Barcelona necessita d'aquesta política útil, construïda entre tots i totes, per deixar de mirar pel retrovisor i tornar a fixar la mirada cap endavant, cap al futur", ha assenyalat. Així mateix, ha assegurat que l'"obsessió dels socialistes" és "unir Catalunya".Per la seva banda el secretari general d'Units,, ha remarcat que si renoven el tàndem Collboni-Batlle és perquè ha donat "bons fruits". "No hem canviat ni canviarem els nostres valors ni plantejaments. Nosaltres venim a canviar i a transformar la ciutat, amb els valors del civisme, la convivència, la seguretat i la proximitat, amb el diàleg i la suma", ha declarat. Així mateix, s'haquan ha engrescat Batlle a assumir el repte: "Si creus en la ciutat, val la pena".D'aquesta manera, PSC i Units reediten el pacte que permet als socialistes deixar la matèria de Seguretat, tant a la ciutat com al Parlament, en mans dels hereus d'Unió Democràtica de Catalunya.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor