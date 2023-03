Els sindicats avalen la reforma de les pensions

Aval dels sindicats, oposició de la patronal

Unides Podem donava per fet l'acord

Els sindicatsla proposta del govern espanyol de. Els òrgans de decisió d'ambdós sindicats han donat llum verda aquest dimecres al plantejament pactat en el si de la coalició de govern i amb la Comissió Europea. Per contra, la patronal el rebutja. El ministre de Seguretat Social,, presentarà aquest dimecres el text definitiu acordat amb CCOO i UGT en una compareixença amb els líders sindicals.Posteriorment, a la tarda, Escrivá portarà la proposta al Congrés perquè la coneguin els diputats de la comissió del. La proposta implica que en els pròxims vint anys es permeti triar entre dues opcions per al període de còmput: els últims 29 anys de carrera descartant els dos pitjors o els últims 25, que és l'esquema actual.Conclou així un llarg procés d'elaboració per part del Ministeri de Seguretat Social, acordat amb lai ambEls pensionistes podran triar per calcular les pensions entre el període actual de 25 anys o ampliar-lo a 29, excloent els dos de pitjor cotització. Aquesta possibilitat de triar es desplegarà progressivament durant 12 anys a partir de 2026.Aquesta és la proposta que es va plantejar als agents socials en una reunió per tancar ladel sistema. Des del Ministeri s'ha defensat que la proposta "garanteix ladel sistema". Els sindicats han valorat positivament el plantejament pactat mentre que la patronal s'hi ha oposat frontalment.Pel que fa a l'objectiu de reforçar elsdel sistema, la proposta planteja incorporar ingressos de les rendes altes a través d'un augment progressiu de les bases màximes de cotització i establir una quota de. Aquesta segona opció implica que la part del salari que queda per sobre de la base màxima, que ara està exempta de cotització "contribueixi a la sostenibilitat del sistema". La quota serà de l'1% el 2025 i anirà augmentant 0,25 punts per any fins a arribar al 6% el 2045. Pel que fa a l'increment de les bases màximes, es farà entre 2024 i 2050 sumant a la quantia anual de l'IPC una de fixa d'1,2 punts percentuals. Les pensions màximes també es revaloraran, però a menor ritme. Se'ls sumarà l'IPC anual i un increment addicional de 0,0115 punts percentuals acumulatius cada any fins al 2050.Pel que fa a les pensionscontributives, s'estableixen mesures perquè la quantia s'aproximi al 60% de la renda mitjana prenent com a referència l'evolució de la pensió mínima amb cònjuge a càrrec, que assoliria entre 2024 i 2027 el 60% de la renda mitjana corresponent a una llar de dos adults. Per a les no contributives s'estableix un procés similar fins a convergir el 2027 amb el 75% del llindar de la pobresa calculat per a una llar unipersonal.Un altre element és l'ampliació de l'aplicació del mecanisme d'equitat intergeneracional fins al 2050. Es tracta del mecanisme que substitueix el factor deque havia estat vigent des del 2013, que enguany ja suposa una cotització addicional del 0,6% per garantir la sostenibilitat del sistema davant l'increment de pensionistes de la generació delEn matèria de, es millora la compensació de les llacunes de cotització de les dones treballadores per compte d'altri a partir del mes 49 de buit i fins al mes 60 (el cinquè any) amb una compensació del 100% de la base mínima i del 80% entre el mes 61 i el 84 (del cinquè al setè any). A més, el complement de bretxa de gènere tindrà un increment del 10% addicional a laanual en el bienni 2024-2025.Els sindicats ja van valorar positivament la proposta en un comunicat difós la setmana passada. Per contra, laha rebutjat la proposta. "Mostrem la nostra més frontal oposició", va assegurarel president dels empresaris, que l'ha considerat "populista" i ha denunciat "voracitat recaptatòria" de l'executiu de Pedro Sánchez. "El sosteniment del sistema es fa recaure en els treballadors i les empreses del país mitjançant un augment generalitzat de cotitzacions que minvarà els salaris de tots els treballadors i incrementarà els costos laborals posant en perill la creació de llocs de treball", ha afirmat l'organització empresarial.La vicepresidenta segona del govern espanyol,, ha destacat aquests dies que la reforma "reforça les pensions més baixes, que afecten especialment a les dones". "Per aconseguir-ho, millorem la cobertura de les llacunes de cotització que es deriven de la". Segons Díaz, l'acord serveix per "protegir les pensions i reforçar el caràcter redistributiu del sistema". "Ho fem incrementant els ingressos que aportaran les empreses pels salaris més alts i protegint més les pensions més baixes".La líder de Podem i ministra de, també ha celebrat l'acord amb el PSOE o amb els agents socials, que ha estat "molt treballat" i "amplia drets als pensionistes garantint la sostenibilitat del sistema gràcies a l'augment d'ingressos".

