Indignació pels preus desorbitats de la samarreta del Barça amb Rosalía

Surt més a compte saltar al camp, robar-li la samarreta a Gavi a punta de navalla i pagar la multa pic.twitter.com/AloVzIld8B — el lesan un chaval (@MarcLesan) March 15, 2023

La samarreta delamb el logo deha deixat polèmica a les xarxes socials pels preus desorbitats. La botiga del club ha posat a la venda dues edicions d'aquesta camiseta personalitzada que es lluirà ald'aquest diumenge alamb un valor molt més elevat que de normal.En primer lloc, hi ha una edició deque té un cost de. Per posar-hi context, una samarreta del primer equip convencional, amb el logo de, té un preu d'entre 90 i 140 euros. Però això no és tot. El club també ha posat a la venda 11 samarretes signades pels jugadors delmasculí i femení que té un valor de. En els dos casos, hi ha el disseny per a homes i per a dones.Amb la introducció del logo de Motomami, el club tornarà a modificar, per segon cop, l'espai publicitari on apareixAquest moviment forma part de l'de reproducció de música. El contracte ja establia que en diversos partits cabria la possibilitat de modificar el logo o l'eslògan de Spotify per posar-ne algun altre. La segona escollida ha estat lade, escoltada mundialment.Caldrà esperar una mica més per saber si, tal com es va fer l'octubre passat, també hi haurà altres novetats el dia del Clàssic. I és que quan els blaugrana es van enfrontar alal Bernabéu, els homes devan vestir durant l'escalfament previ al partit una versió especial de la samarreta que mostrava el nom de Drake i el número 50 a l'esquena, a més del logo de Spotify al davant. El preu de la samarreta especial serà de 400 euros, i de 2.000 euros en una edició signada pels membres del primer equip masculí i femení.

