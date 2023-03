Maragall presenta amb «orgull» Alamany i Capella com a fitxatges: «Em sento més fort»

Alamany: representar una generació sense "respostes"

Repetició de la fórmula que va portar a la victòria

ha presentat oficialment aquest dimecres les dues persones que l'acompanyaran a la llista:com a número dos, icom a número tres, tal com va avançar Nació . L'alcaldable d'ERC les ha introduït amb "orgull i satisfacció", i ha ressaltat que formaran part d'un projecte de "màxima ambició". "Avui em sento més fort", ha proclamat en roda de premsa des de la seu nacional del partit.Aquests són dos dels fitxatges més rellevants que formaran part de la cursa electoral d'ERC, trastocada davant la irrupció de Xavier Trias en la batalla electoral. Els republicans han apostat per repetir el tàndem, amb Alamany com a número dos, que li va permetre assolir el, un resultat que no va ser suficient, però, per assolir l'alcaldia. També s'incorpora com a tres l'ara delegada de la Generalitat a Madrid, Capella, que va ser escollida pel casal del districte de Sarrià-Sant Gervasi el passat dilluns.D'aquesta manera la número dos i tres són dones, una situació que es repeteix en la llista del PSC, amb Jaume Collboni acompanyat per Maria Eugènia Gay i Laia Bonet . Per Maragall, la presència de dues dones com a dos i tres demostra la coherència d'ERC amb la "". "Alamany i Capella ens afegeixen un grau de força, potència i perspectiva de lideratge molt explícit", ha destacat l'alcaldable dels republicans.Sobre la repetició del tàndem amb Alamany, Maragall ha destacat que "s'ho ha guanyat a pols" després d'haver estat quatre anys treballant a l'Ajuntament en el grup municipal dels republicans amb "", i ha subratllat que fa política "amb majúscules". Alamany, per la seva banda, ha agraït la confiança d'ERC i del seu alcaldable per repetir aquesta fórmula. La proclamada número dos ha aprofitat la seva intervenció per dibuixar el model que defensarà en aquesta campanya: "ERC serà l'única que no posarà en venda la ciutat, i l'única que amb el pretext de protegir-la, no la tancarà", ha declarat.Alamany ha recordat que fa sis anys que va entrar en política, primer amb els comuns al Parlament, i després en aliança amb ERC a Barcelona. "L'Ernest sempre ha cregut amb mi", ha destacat la número dos, que ha assegurat que si va entrar en política va ser per representar a unaa qui li faltaven "moltes respostes" en les institucions. "Em deixaré la pell per fer Maragall alcalde. S'ho mereix, Barcelona s'ho mereix", ha afegit.Maragall també ha fet valdre la trajectòria política de Capella, que ja ha avançat que a hores d'arael càrrec com aa Madrid fins que sigui incompatible amb el nou càrrec que previsiblement tindrà com a regidora. L'alcaldable d'ERC ha destacat de Capella que és una persona "més que acreditada", i que aporta garantia d'experiència i projecció. "Som una triple E [ha dit Maragall en referència als noms de pila dels tres candidats], que també representa èxit, esperança i empenta".Capella ha situat com un "honor" poder participar en la llista dels republicans a la ciutat i "acompanyar Maragall perquè sigui alcalde". Ha assegurat que treballaran per fer fora el govern actual d', perquè no ha donat "resposta" a les necessitats latents. Les paraules les ha reforçat Maragall, que ha assegurat amb tota contundència que la seva intenció és "substituir Colau".Així, els republicans han recalcat que "només" ells poden oferir una "" que podria suposar governar a Barcelona i a Catalunya. Així, ha aprofitat per recriminar a Junts que el seu partit no votés a favor dels pressupostos de la Generalitat. Maragall, preguntat per les enquestes que afavoreixen a Trias, ha subratllat que no veu "cap raó" per no poder revalidar l'èxit electoral del 2019 i intentar governar.ERC ha apostat per repetir el tàndem que li va permetre assolir el triomf en les eleccions del 2019, un resultat queper assolir l'alcaldia. La candidatura republicana apostarà per la continuïtat en les cares visibles després de setmanes de dubtes per la incertesa que dibuixen les enquestes, període en el qual el partit ha explorat totes les possibilitats, també l'alternativa d'un fitxatge independent finalment descartat.Alamany ha completat quatre anys com a regidora del grup municipal d'ERC i tenia la intenció de repetir en un lloc preponderant de la candidatura de Maragall. Amb la complicitat de dirigents integrats a la federació de Barcelona del partit, l'exportaveu parlamentària dels comuns ha esperat la, conscient que en la pugna per acompanyar Maragall també hi era present l'exconsellera Capella.

