El «Zona Franca» toca fons i queda superat per 8tv i la remissió del «Més 324»

Les audiències delhan tocat fons amb la reestrena del programa, ara presentat per. El late night deregistrar aquest dimarts a la matinada un 1,5% de share i uns 11.000 espectadors, quedant per sota d'de(1,8%), competidor en la mateixa franja horària, i fins i tot per la reemissió posterior del(3,3%). El programa va tornar a finals de febrer després d'un mes fora d'antenes de la televisió pública mentre es feia el càsting per trobar nou presentador. Finalment, la periodista tarragonina va substituir Joel Díaz després de la seva dimissió arran del cessament fulminant que va patir Manel Vidal després d'un gag que implicava eli unaSetmanes de, declaracions incendiàries de la direcció de la cadena i diversos guionistes marxant del programa (com), alguns mitjans catalans publicaven que el Zona Franca no tornaria mai més. Doncs bé, finalment va tornar, però per ara no se'n surt amb les audiències.

