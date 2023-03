La música urbana emergent i catalana ja té el seu festival: aterra l'Strenes Urbanes

és una de les més potents de tot l'Estat. Artistes que sumen centenars de milers de reproduccions a totes les plataformes (alguns, fins i tot, milions) i omplen festivals. Ara bé, a excepció del(festival de música urbana impulsat per), no hi havia més aparadors festivalers amb una temàtica única de música urbana., festival precisament per a tots aquells artistes emergents d'aquesta disciplina. Aquest dimecres han presentat la programació completa de la primera edició, que se celebrarà aquest 2023.acollirà el 13 de maig fins a 3 escenaris amb una desena d'artistes emergents del panorama urbà musical del país en la nova branca de l'Strenes, un dels festivals amb més públics de tot el circuit. Sense anar més lluny, l'Strenes de Girona arriba a acollir uns 35.000 espectadors de mitjana en cada edició.El festival de música urbana emergent Strenes Urbanes tindrà un cartell de categoria de molts artistes emergents i d'altres, com, més establerts el panorama urbà. El terrassenc presentarà el seu nou disci la catalanoargentinael seu nou EP. Ella és una de les veus més potents de la nova onada actual.El cartell del nou festival també comptarà amb les actuacions de. Aquests artistes s’afegiran a d’altres noms que ja es van presentar fa uns mesos com. L’Strenes Urbanes, organitzat pel Festival Strenes, se celebrarà el 13 de maig en tres escenaris a l’Antiga Fàbrica d’Estrella Damm de Barcelona. El preu de les entrades és de 15 euros.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor