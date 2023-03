La Teulada, nou servei metropolità per impulsar l'autoconsum solar

Així funciona el servei de La Teulada

Menys del 15% de la potència de Catalunya

Ajuntaments 100% renovables 2030

L'ha posat en marxa, amb la col·laboració de(Viladecans, el Prat de Llobregat, el Papiol, Sant Feliu de Llobregat i Sant Cugat del Vallès), una la ciutadania i pimes en el procés d’instal·lació de plaques solars, així com en la creació de noves comunitats energètiques.Aquest nou servei, anomenat La Teulada , ofereix ajuda a l’hora de calcular els costos derivats d’una instal·lació fotovoltaica (tenint en compte les subvencions existents, bonificacions de l’IBI, opcions de finançament i models alternatius, com el rènting o la contractació a través d’una comercialitzadora).El servei, que funciona amb el model de, també facilita informació sobre eines per tal d’arribar a acords entre veïns (modificació del Codi civil, guies existents), i ofereix informació i recursos en forma de xerrades a les comunitats, una guia de recomanacions i altres instruments.. Mitjançant cita prèvia, s’estableix una sessió d’uns 30 minuts, en un dels espais habilitats als diferents municipis (oficines locals de transició energètica, oficines d’habitatge, etc.).. Entrega d’un informe de potencial fotovoltaic i càlcul d’amortització.a la Federació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya per a la obtenció de pressupostos de diferentsespecialitzades.(checklist), com a eina d’avaluació dels pressupostos rebuts., juntament amb Federació de Gremis d'Instal·ladors de CatalunyaDurant tot el procés,mitjançant WhatsApp, correu electrònic i telèfon.Actualment, el territori metropolità té una, dels quals 16 són a Barcelona. Aquesta potència instal·lada només representa el(dades de l'ICAEN del setembre de 2022), malgrat suposar un 42% de la seva població.A més, el desplegament de l'autoconsum solar. El repartiment d’instal·lacions solars a l’AMB és molt desigual: 10 municipis concentren la gran majoria de plaques, mentre que n’hi ha 10 que gairebé no en tenen.Actualment, elsintegrants de l’AMB consumeixen uns. Per assolir els objectius descrits, l’AMB està invertint, entre el 2019 i el 2023,i 22 MW en energia solar fotovoltaica d'alt consum en 215 actuacions, de les quals 142 són en cobertes d'edificis dels 3.000 que hi ha a l'àrea metropolitana de Barcelona (20 en poliesportius, 82 en escoles i 40 en altres tipus d’edificacions).L'objectiu per al 2030 és que el-150 GWh- i que sigui cobert en el. Per fer-ho possible, cal que la potència instal·lada arribi als 100 MW en les instal·lacions municipals

