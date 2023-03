Un nou continent i un nou oceà: així serà el futur de la Terra

Latal com la coneixem ara, amb els seusben col·locats, és molt diferent de la de fa milions d'anys. I com que elintenta segui el seu curs malgrat el paper dels humans, el futur portarà més canvis que el sacsejaran totalment. Ara, un estudi ha revelat com podria ser la nova Terra per un canvi clau.Segons la investigació que publica la revista Geophysical Research Letters , d'aquí entre 5 i 10 milions d'anys la Terra podria comptar amb un nou continent i amb un nou oceà. La clau d'aquests dos fets seria unade 5.000 quilòmetres de llargada que s'està obrint a la vall de l'est del, a l'Aquesta obertura de terra s'estaria produint per la lenta separació -set mil·límetres a l'any- de les plaques tectòniques dei de, mentre l'se n'allunya de forma encara més lleu. Això, segons l'estudi, és comparable a les forces submarines que fa milions d'anys van permetre la creació dels oceans.Per tant, la separació del continent africà en dos generaria un nou oceà que aniria, de nord a sud, d'fins a. També d'aquesta manera, sis països guanyarien sortida al mar i passarien a tenir costa. Es tracta de, la. A més,veurien com el seu territori queda dividit en dues parts.

