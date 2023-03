Augmenten les hospitalitzacions per herpes zòster a l'Estat

Què provoca l'herpes zòster?

Cal vacunar-se contra l'herpes zòster?

de manera significativa a tot l'Estat en els darrers 20 anys. Segons una investigació publicada a la revista, que forma part del Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties, es van registrar fins aa hospitals per causa d'aquest tipus d'herpes entre. L'estudi, realitzat per un equip d'investigadors espanyols dedeixa molt clar que tot i l'increment substancial de casos, la vacunació a l'estat espanyol "està ben alineada amb les conseqüències clíniques", és a dir, que s'actua amb conseqüència.Són malalties pràcticament germanes, que provenen del mateix virus: el virus de la, que provoca aquestes dues malalties. Ambdues es poden prevenir amb la vacunació. La primera és la més coneguda, que afecta especialment els infants, i ja s'administra una vacuna des de les edats més primerenques per prevenir-la. Ara bé, l'herpes zòster sorgeix precisament perquè el virus es manté latent a l'organisme i es reactiva.El virus es reactiva a l'organisme i provoca unaa qualsevol part del cos. És dolorosa i es pot arribar a complicar.La complicació més freqüent de l'herpes zòster és l'anomenada neuràlgia postherpètica, que consisteix en l'extensió del dolor que pot persistir fins a tres mesos o més, fins i tot anys després de la curació de l'erupció cutània.CLa vacunació actual contra l'herpes zòster a Catalunya es recomana per a les persones d'entre 65 i 80 anys, ja que pot debilitar moltíssim el seu organisme. A tot l'Estat es recomana en persones amb un sistema immunitari molt dèbil: pacients de VIH, persones que reben tractaments contra el càncer, contra malalties inflamatòries o aquelles que acaben de rebre un transplantament. Aquest vaccí està integrat al calendari de vacunació de la Generalitat de Catalunya, que podeu consultar aquí.

