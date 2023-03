El benefici multimilionari que rebrà Amancio Ortega aquest any només en dividends

El fundador i primer accionista d'Inditex,, ingressarà aquest any 2.217 milions d'euros en concepte de dividends de la companyia.que va percebre uns 1.718 milions en total durant el 2022. En total, la companyia retribuirà aquest any els seus accionistes amb més de 3.730 milions d'euros, després d'elevar un 29% el dividend, fins a 1,2 euros per acció.En concret,del benefici i la distribució addicional de dividends extraordinaris. Per a l'exercici de 2022, el consell d'administració proposarà a la junta general d'accionistes un increment del dividend del 29% fins a 1,2 euros per acció, compost per un dividend ordinari de 0,796 euros i un dividend extraordinari de 0,404 euros per acció.El dividend es compon de dos pagaments iguals:un pagament de 0,60 euros per acció, corresponent al dividend ordinari iun pagament de 0,60 euros per acció (0,196 euros ordinari més 0,404 euros extraordinari). El fundador d'Inditex, que controla el 59,294% de la companyia, equivalent a un paquet de 1.848 milions d'accions, inverteix part dels dividends que rep d'Inditex al sector immobiliari.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor