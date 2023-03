Notícies del 14 de març de 2023

19:38 CCOO es queixa de deficiències greus dels Mossos de trànsit



El sindicat ha denunciat el funcionament de la divisió dels Mossos d'Esquadra i considera que hi ha "arbitrarietat" en l'organització del servei de seguretat de la Volta Ciclista a Catalunya. El sector de mossos representat en les CCOO "es nega" a fer que l'especialitat de trànsit depengui del Servei Català de Trànsit (SCT) per frenar l'increment de la mortalitat a les carreteres. Segons el sindicat, s'han d'augmentar els controls i la presència policial a les carreteres per evitar l'increment de mortalitat. A més, els representants de la formació acusen els responsables de la divisió de negar-se a reunir-se amb ells.



19:21 Aragonès i Petro ajornen la reunió i s'emplacen a trobar-se en alguna altra ocasió



Pere Aragonès i Gustavo Petro no es reuniran aquest dimarts. En una atenció als mitjans aquest dimarts a la tarda (hora catalana), el president de la Generalitat ha explicat que les "circumstàncies internes" de Colòmbia "impossibiliten" una trobada entre els dos dirigents avui, abans que Aragonès marxi a Argentina. En aquest sentit, el cap del Govern i el president colombià tenen "previst" trobar-se en una altra ocasió, ja sigui en algun futur viatge d'Aragonès a Llatinoamèrica, o en alguna visita de Petro a Europa. El president de la Generalitat s'ha mostrat "convençut" que tindran l'oportunitat de fer la reunió, que s'havia de celebrar ahir però que es va ajornar per una "qüestió rellevant d'ordre públic i violència" al sud de del país.

18:33 El Govern recupera la figura del representant permanent de l'Agència de Cooperació al Desenvolupament a Colòmbia



La Generalitat vol refermar el compromís de la cooperació catalana a Colòmbia, i recuperarà enguany la figura del representant permanent de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) al país llatinoamericà. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, després de reunir-se aquest dimarts a Bogotà amb el president de la Jurisdicció Especial per la Pau (JEP), Roberto Carlos Vidal López. A la reunió també hi ha assistit la consellera d'Exteriors, Meritxell Serret. En una atenció als mitjans posterior, Aragonès ha destacat que aquesta institucionalització permanent permetrà fer un "salt endavant" de la cooperació catalana a Colòmbia.

18:15 Aragonès explica l'acord de claredat a Colòmbia i insisteix en la necessitat de la negociació amb l'Estat



El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha explicat la seva proposta de l'acord de claredat a Colòmbia. En una entrevista a Radio Caracol, la més rellevant del país llatinoamericà, Aragonès ha insistit aquest dimarts al migdia (hora catalana) en la necessitat de la negociació amb l'Estat. El president ha destacat que és "positiu" que Madrid tingui "voluntat de dialogar", i ha insistit que "cal continuar caminant" en el camí de la negociació política entre els dos governs, que ha admès que "no està sent fàcil". Així mateix, Aragonès ha detallat la "brutalitat policial" de l'1-O, i ha destacat que encara hi ha "repressió", per recordar que encara hi ha dirigents a l'exili, com l'expresident Carles Puigdemont.

15:16 ERC, Junts i la CUP portaran a la Fiscalia les incompareixences de Pedro Sánchez i el seu govern en la comissió sobre el Catalangate



La comissió del Catalangate al Parlament està estancada. Per segona vegada consecutiva, Pedro Sánchez i altres membres del seu govern han plantat el Parlament, que els havia citat per comparèixer a la comissió que investiga l'ús de Pegasus contra independentistes. Arran de la plantada, ERC, Junts i la CUP han votat a favor d'activar el reglament de la cambra catalana i elevar al ministeri fiscal aquestes incompareixences per possible "responsabilitat penal". Informa Carme Rocamora.

13:59 La Fiscalia Anticorrupció es queda la investigació sobre el cas Negreria



La Fiscalia General de l'Estat ha ordenat que sigui la Fiscalia Anticorrupció la que es quedi la investigació del cas Negreira sobre presumpta corrupció i compra d'àrbitres per part del Barça i que esquitxa, no només el club, sinó també els expresidents Sandro Rosell, Josep Maria Bartomeu, i els exdirectius Albert Soler i Òscar Grau. Segons la denúncia de la Fiscalia de Barcelona, els fets denunciats podrien ser constitutius d'un delicte continuat de corrupció en negocis esportius, un delicte continuat d'administració deslleial, d'apropiació indeguda i també de falsedat documental.

12:08 Barcelona acollirà la gala d’entrega de les estrelles Michelin 2024



La gala de presentació de la Guia Michelin 2024 se celebrarà el 28 de novembre al Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB). Els organitzadors ho han anunciat en un acte a les Drassanes Reials de la capital catalana. Els coordinadors gastronòmics de l’esdeveniment encarregats de confeccionar l’àpat per 700 convidats seran els xefs Jordi Cruz, els germans Javier i Sergio Torres i Paolo Casagrande. Barcelona ha estat escollida per la seva aposta per la “tradició gastronòmica, la fusió amb l’estil cosmopolita ple de creativitat i innovació constant”.



10:46 Les defenses al·leguen vulneració de drets fonamentals perquè la condemna ja estava complerta quan es va ordenar repetir el judici



Les defenses també han denunciat que l'Advocacia de l'Estat no té legitimació per exercir com a acusació en un judici en què l'únic delicte és el de desobediència. "L'Estat no n'és víctima", ha dit Gené. Alhora, també ha demanat que la repetició del judici, que suposaria una vulneració de drets, serveixi d'atenuant en cas de futura condemna. L'advocada ha recordat que el Suprem va anul·lar la condemna quan aquesta ja s'havia complert, i per la seva naturalesa havia servit per impedit que els quatre independentistes es presentessin a les eleccions. Segons la defensa, repetir el judici pot comportar, en cas de condemna, un nou càstig que els afectats ja havien complert en el moment en què es va ordenar repetir el judici. Per últim, l'advocat Raimon Tomàs ha dit que, com que els acusats no són aforats -i ja no ho eren quan el Suprem va tombar la condemna-, el TSJC no hauria de ser l'encarregat de jutjar-los per desobediència.

10:25 Les defenses de la mesa de l'1-O reivindiquen la inviolabilitat parlamentària



L'advocada Judit Gené ha denunciat vulneració de la inviolabilitat parlamentària, ha afirmat que l'Advocacia de l'Estat no està legitimada per exercir d'acusació i també ha ressaltat que la repetició del judici suposa una vulneració de drets fonamentals. Gené ha dit que el judici suposa una criminalització d'uns fets polítics i que permetre la tramitació d'iniciatives legislatives està protegit per la inviolabilitat parlamentària. "No correspon a la mesa del Parlament la iniciativa parlamentària, ha d'admetre resolucions que després es debatran al plenari; no ha d'analitzar les resolucions que s'admeten a tràmit", ha afirmat Gené.

09:50 Els membres independentistes de la mesa de l’1-O ja són al TSJC, on a les 10 h començarà la repetició del judici per desobediència. Els membres independentistes de la mesa de l’1-O ja són al TSJC, on a les 10 h començarà la repetició del judici per desobediència



Informa @bernatsurrocahttps://t.co/OqGdTFvfXx pic.twitter.com/585ikOuM6V — NacióPolítica (@naciopolitica) March 14, 2023

09:36 La presidenta de l’ANC, Dolors Feliu, també s’ha apropat al TSJC per donar suport als membres de la mesa de l’1-O. .@DolorsFeliu també s’ha apropat al TSJC per donar suport als membres de la mesa de l’1-O



Informa @bernatsurrocahttps://t.co/2TamtlI6GT pic.twitter.com/9hALP5mnRV — NacióDigital (@naciodigital) March 14, 2023

09:22 Entre els concentrats a les portes del TSJC també hi ha Joan Josep Nuet



Entre els concentrats a les portes del TSJC també hi ha Joan Josep Nuet, que també era membre de la mesa de l’1-O i que ja va ser condemnat per desobediència al Tribunal Suprem. Entre els concentrats a les portes del TSJC també hi ha Joan Josep Nuet (@NUET)



Informa @bernatsurroca https://t.co/UobG8yGD7Z pic.twitter.com/KSbyKEUgtQ — NacióDigital (@naciodigital) March 14, 2023

09:23 Colau insisteix en les crítiques al govern de Sánchez per la llei d'habitatge: "No sé què passa amb el PSOE en el tema immobiliari"



L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha incrementat les crítiques al govern de Pedro Sánchez per la falta de concreció de la llei d'habitatge, que continua encallada. Després que ahir carregués contra l'actitud de la vicepresidenta Nadia Calviño -després de declarar al jutjat per la querella d'un fons voltor-, Colau ha focalitzat el missatge en el president espanyol: "Necesstem una llei estatal. Cal que Pedro Sánchez compleixi el seu compromís. No sé què passa amb el PSOE en el tema immobiliari". En una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio, l'alcaldessa ha defensat la seva innocència en el cas judicial en el qual està acusada de prevaricació i coaccions, querella interposada pel fons Vauras Investment: "Hi havia una llei catalana i la vam aplicar. Els vam sancionar perquè no van fer lloguer social. Ells consideren que això són pressions"

09:19 Arriba Anna Simó al TSJC pel judici a la mesa de l'1-O



Arriba Anna Simó, una de les dirigents que formava part de la mesa de l’1-O, que se saluda amb l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell i amb els membres dels partits i entitats sobiranistes. Arriba @AnnaSimo al TSJC pel judici a la mesa de l'1-O



Informa @bernatsurrocahttps://t.co/OSafgC8kua pic.twitter.com/zU4pYuOVcl — NacióDigital (@naciodigital) March 14, 2023