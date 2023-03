Dos detinguts i diversos ferits en el desnonament d'una família amb tres menors a Barcelona

El desnonament d'-una nena que no arriba a l'any de vida, una altra de dos anys i un tercer de quatre anys d'edat- aquest dimarts, al barri barceloní de, ha tornat a evidenciar les pitjors conseqüències de l'emergència habitacional. La família, que complia tots els requisits per rebre una oferta de lloguer social com a ocupants d'un pis buit d'un gran propietari, s'ha trobat. En desplegar-se i intentar expulsar la desena de persones que hi havia a la porta, s'han produït escenes de tensió i s'ha acabat amb la detenció de dues persones que s'havien presentat al lloc per intentar evitar l'expulsió de la família.A partir de la irrupció policial, diversos dels veïns i coneguts de la família presents a lloc han quedat ferits, tal com certifiquen almenysals quals ha tingut accés. Un d'aquests documents prescriu l'ús de cabestrell per a un dels pacients, arran del traumatisme patit. "Han arribat i ens han empès brutalment amb les tanques grogues que havíem posat a la porta per evitar el desnonament", explica una dona de 53 anys que s'havia situat davant de l'edifici.enregistrat des d'un habitatge del bloc del número 114 del carrer Agudes es pot apreciar un d'aquests embats.[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=AAQdme67fjc[/noticiadiari]Els veïns denuncien un abús de la força, mentre queremarquen que han arrestat un dels participants de l'intent d'aturar el desnonament per, sense més concreció dels fets. Els portaveus oficials de la policia apunten que només han practicat una detenció. Malgrat això, els veïns han insistit que els agents s'havien endut dues persones. I així ha estat. L'altre detingut ha estat traslladat a les dependències de la Policia Nacional de la Verneda per motius d'estrangeria.per la seva situació administrativa, explica una de les presents a l'acció d'aquest dimarts. "Per anar a un desnonament ara potser acaba expulsat", lamenta.El cas arriba una setmana després que el mateix barri visqués una situació gairebé idèntica:per part del gran tenidor propietari del pis que ocupaven.El pare de família, que es troba en procés d'aconseguir el permís de residència seguint els procediments marcats per la llei d'estrangeria, lamentaquan ell ja havia obert la porta del pis per "no espantar els fills".El portaveu del l'Associació de Veïns i Veïnes de Ciutat Meridiana, Fili Bravo, censura que. També condemna que això hagi passat "en el primer llançament, sense cap intent previ". En aquest sentit, recalca que els representants judicials han decidit demanar el reforç policial després d'escoltar el posicionament de la propietat:una companyia en mans delDiverses fonts, veïnals i oficials, confirmen que la propietat ha estat qui ha insistit en l'execució judicial, malgrat l'explicació de la situació de vulnerabilitat econòmica i social de la família. En aquest sentit,per reclamar a la propietat que, tal com marca la llei catalana , fes, que complien els requisits necessaris. S'ha intentat en dues ocasions. Per contra, el propietari de l'immoble ha reclamat als funcionaris judicials que completessin el desallotjament, tot i que això impliqui arriscar-se a una sanció administrativa.Ara, la família desnonada es troba sense llar i els veïns que s'hi han mobilitzat per evitar-ho, ferits i indignats.. I mentrestant, la llei estatal per atendre situacions d'emergència habitacional com les que s'estan vivint les últimes setmanes a Ciutat Meridiana segueix bloquejada.

