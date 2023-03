La coalició liderada pel PSC a Igualada es trenca dos mesos abans de les municipals

La coalició liderada pels'ha trencat quan falten dos mesos per a les eleccions municipals.s'ha quedat sense el suport d'per al 28 de maig després que la direcció nacional hagi imposat una llista pròpia a la capital de l'Anoia, els vots de la qual sumarien pels comuns de cara al consell comarcal i la Diputació de Barcelona. La candidatura, encapçalada pel socialista, tenia bones perspectives electorals, que podrien canviar ara després de la trencadissa.La crisi que ha tingut més conseqüències, perquè, tal com ha informat el Regió7, la cúpula dels comuns a Igualada ha presentatdesprés de sentir-se "desautoritzada" amb l'ordre de la direcció nacional del partit. Això els permetria seguir a la llista d'Igualada Som-hi, i tot apuntat que aquesta serà la decisió de, que fa quatre anys ocupava el segon lloc a la llista i ara opta a repetir en posicions de sortida.La coalició es va formar per a les eleccions de 2019 i estava formada pel PSC, els comuns i ciutadans independents. Ara com ara, compta amba l'Ajuntament, governat per, ambal capdavant. De cara al 28-M, la coalició seria de dos, després de la sortida d'En Comú Podem. El cap de llista, Jordi Cuadras, ha lamentat la decisió tot i que confia mantenir el rumb. "És un projecte de persones, no de partits", ha dit.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor