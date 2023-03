«El camí de l'Adnan», capítol II: L'interrogatori, la infecció i l'aïllament

L'interrogatori

L'exili a peu

La infecció

Lano li podia fer res: ja havia travessat lai, per tant, què fer amb ell ja no erade l'estat que l'havia visti gairebé. Si les mantes li haguessin caigut uns metres abans, ves a saber on seria, ara.El seu pare, però, sense permisos per romandre ali amb elque l'esperava a l'altra banda, havia de tornar a, tant sí com no, aquella línia que un dia algú va decidir que seria laa països diferents; a universos diferents. La policia ja feia estona que l'esperava: "fins que no hàgim parlat amb tu". L'Adnan, des de dins del cotxe i mig estabornit per la, només desitjava que l'no acabés amb un tret. "Tot anirà bé", li va dir el seu pare mentre s'allunyava cap aSilenci, angoixa,. A escassos metres del vehicle que l'aixoplugava hi havia el seu pare sotmetent-se a un. L'Adnan, si les cames li ho haguessin permès, hauriaa buscar-lo. Què li devien estar fent? I si no el tornava a veure? Després de tres hores de, aquell home esprimatxat i amb cara de cansat va aparèixer i va entrar dintre del seu cotxe. Va engegar-lo i se'n va anar."Vosaltres,", va bramar un policia. No va ser fins a l'endemà que l'Adnan va saber què havia passat: el seu pare, durant l'interrogatori, va dir a l'agent que si el, ell faria el mateix, perquè en cap moment havia comprovat si el seu fill realment tenia unacongènita tal com deien els documents. "D'acord.. Pots tornar-te'n cap a casa".Si algú es pensava que aquell "aquí no ha passat res" de l'agent anava de debò, estava equivocat. El, el pare de l'Adnan tenia clar que aquellamb regust de xantatge només seria el preludi d'una intensapolicial cap a la seva persona i, de rebot, cap a tota la família. Havia de córrer per preparar-ho tot i. Si s'afanyaven, la seva dona i les sis filles (que aleshores tenien 12, 10, 8, 6, 3 i 1 any encara no) podrien travessar la frontera legalment i sense problemes. Ell segur que no: estava fitxat. Ja tenia coll avall que hauria d'per la porta del darrere, recorrent a(però no per això exemptes de perill) llargues i costerudes. I, és clar.Després ded'estira-i-arronses burocràtics i dei amb l'ai al cor per una incursió militar a casa que semblava inevitable, la mare i les sis filles van aconseguir canviar de país i establir-se al Líban. El Khaled no va retrobar-se amb la família fins al cap d'una setmana. En total, va estar, però havia d'anar parant per, d'una banda, reposar, i de l'altra,dels policies que cada dia que passava amplificaven els dispositius deEl primer mes van estar vivint a casa del germà de l'àvia materna. Durant aquell temps, a banda de lesper visitar l'Adnan, el Khaled es dedicava a buscar unaon instal·lar-se amb la muller i les nenes. A Síria, ell regentava una, que abans de marxar va decidir vendre's. Igual que el cotxe. Els diners que n'havia obtingut servirien peral país veí, si bé tenia clar que en algun moment o altre hauria de posar-se aper no arruïnar-se.Només arribar al Líban, l'Adnan va ingressar a l'hospital de Trípoli. El seu estat de salut era tremendament delicat i encaramés al cap d'uns dies, quan va començar a agafarque al principi, els metges no sabien d'on sortien. Després d'unes quantes proves, van esbrinar-ne l'origen: tenia unaprovocada per la ferida de bala. I no només això, sinó que a causa de la debilitat del seu, havia agafat unEl primer dia que va tornar a veure els seus pares, tots dos anaven vestits amb, i van poder-s'hi estar molt poca estona. I aquesta escena es va repetir durant mesos i mesos:perquè els professionals no trobaven elper fer-lo desaparèixer. Va arribar un moment que l'Adnan hauria preferit morir-se. No volia patir més i, per sobre de tot,

