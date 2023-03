Un avió rus impacta amb un dron dels Estats Units durant una maniobra al mar Negre

Un caça de les Forces Aèries deha impactat la matinada d'aquest dimarts amb un vehicle aeri no tripulat, un dron, delssobre les aigües internacionals del. Així n'han informat les Forces Armades nord-americanes en un comunicat, en què han denunciat unaper part de dos avions russos.Un dels caces ha colpejat l'hèlix del dron i les autoritats estatunidenques han contestat abatent-lo al mar. "La nostraestava duent a terme operacions rutinàries quan ha estat interceptat i colpejat per un avió rus, el qual ha derivat en un impacte i en la pèrdua completa del vehicle", ha explicat el comandantHecker ha instat les forces russes a comportar-se de manera "professional i segura", perquè els Estats Units i els seus aliats "". En aquesta direcció, Washington ha denunciat "un" per part de pilots russos, en un moment especialment delicat per l'escalada de tensió a Ucraïna. Els nord-americans temen que un "" pugui provocar un pas en una direcció catastròfica.

