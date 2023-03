La confessió arbitral més polèmica... en una final de Champions del Madrid

Ramos en fora de joc

L'arbitratge del futbol està qüestionat: elha fet sorgir declaracions d'àrbitres que han generat gran rebombori a les xarxes. Aquest cas es tracta d'una entrevista ael 2021. L'àrbitre de la Premier League i internacional de la FIFA, és a dir, un professional amb un gran recorregut, confessa haver compensat al club blanc-i-vermell per no haver anul·lat un gol il·legal als blancs a la final de ladel 2016.El partit disputat aes reconeix com un dels més polèmics de la competició europea i, en una entrevista al programa The Brazilian Shirt Name, Clattenburg ha analitzat les decisions que va prendre durant els 120 minuts disputats. La primera explicació arriba sobre el primer gol del Madrid, pocs minuts després d'iniciar-se la final.Sobre el primer gol marcat per, Clattenberg argumenta "quan la pilota arriba a l'àrea,, així que vaig preguntar a l'assistent". La resposta del linier mai va arribar i segons l'àrbitre es va veure obligat a reiniciar el joc. Un cop els blanc-i-vermells van jugar la pilota des del mig del camp, Clattenberg va reiterar al seu linier "" i aquest es va justificar atribuint un mal funcionament dels auriculars, a què l'àrbitre va respondre "funcionen ara, però no funcionaven abans?".Poc després del gol en fora de joc dels blancs, es produeix una falta a l'interior de l'àrea del Madrid a favor de l'Atlètic. Clattenburg confessa haver xiulat penal a Ferran Torres "". De fet, l'àrbitre justifica aquesta decisió "perquè el Madrid va tenir aquesta oportunitat amb el gol en fora de joc". Fins i tot, agraeix que es produís aquesta acció de Pepe perquè "encara que ara em culpin a mi, no podran perquè Griezmann va poder marcar amb el penal".L'entrevista encara deixa per una anècdota més: quan Clattenberg xiula penal "Pepe es dirigeix a mi i diu 'no ha estat falta', al que jo responc ''". El central blanc va deixar de protestar i va marxar.

