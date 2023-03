La llei mordassa obre un nou pols entre els socis del govern espanyol i fractura Unides Podem

Sí, Helena. Pedimos la derogación total de la Ley Mordaza y rechazamos rotundamente las devoluciones en caliente. https://t.co/pk65YC7uma https://t.co/Kpuk0cwJ0r — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 13, 2017



Iglesias acusa directament el PSOE

Gabriel Rufián, aquest matí a la sala de premsa del Congrés. Foto: EP

La reforma de la llei mordassa s'ha congelat al Congrés dels Diputats després quehagin decidit bloquejar la seva tramitació en la comissió d'Interior pels desacords amb el PSOE i Unides Podem a l'hora d'eliminar leso les. El fracàs ha obert també una novaentre els socis de coalició, Unides Podem i els socialistes, que se suma a altres guerres internes com la del "només sí és sí". Però la discrepància també s'ha generat dins de la formació morada: el portaveu de Podem,, ha culpat el PSOE de no haver fet prou per incorporar les demandes les formacions independentistes, mentre que els comuns han atribuït tota la responsabilitat a ERC i Bildu.El resultat d'aquestes discrepàncies internes entre els socis de coalició -i amb els aliats de la legislatura- ha acabat provocat que la reforma de la llei de seguretat ciutadana hagi decaigut i que, per tant, es mantingui plenament la vigència del, que va entrar en funcionament l'any 2015. El PSOE i Unides Podem s'han quedat sols amb l'únic suport del PNB. Abans del fracàs, però, ERC i Bildu havien fet unper intentar modificar qüestions relacionades amb l'eliminació efectiva de les pilotes de goma i les devolucions en calent. No hi ha hagut entesa, malgrat que l'any 2017 Sánchez va assegurar que demanarien la derogació "total" de la llei i que rebutjarien "rotundament" les devolucions en calent.Què han dit, exactament, els protagonistes de la jornada? La ministra socialista i portaveu del govern espanyol,, ha atribuït les culpes frontalment a ERC i Bildu, als quals ha responsabilitzat de bloquejar un canvi que suposava la modificació deque té la norma. "Ells sabran quines són les seves responsabilitats", ha dit Rodríguez en referència als dos socis preferents, a qui ha culpat de bloquejar una reforma "tan esperada" per la ciutadania". Fonts de la Moncloa consultades perconsideren que el moviment d'ERC i Bildu és purament "electoralista", perquè en cas de voler continuar negociant la reforma, podrien haver optat per una "abstenció" en la comissió d'Interior que s'ha celebrat aquest dimarts.També algunes branques internes de Podem han atribuït a catalans i bascos aquesta responsabilitat. Mentre que Podem posava el focus en el PSOE, la portaveu d'En Comú Podem,, carregava contra la postura de "màxims" dels republicans i abertzales. També el seu company de formacióha situat com a "veritables responsables" a aquests dos partits. En la mateixa línia s'ha manifestatEn canvi, la líder de Podem i ministra de Drets Socials,, ha iniciat el dia carregant contra l'"entossudiment" del PSOE, a qui ha responsabilitzat de buscar el "xoc" com van fer amb la llei feminista d'Irene Montero. També el portaveu d'Unides Podem,, ha criticat la falta de "voluntat política" del PSOE, i ha descarregat de culpes a ERC i Bildu.En aquesta guerra interna entre Unides Podem i també dels morats cap als socialistes hi ha entrat també l'exvicepresident del govern espanyol i exlíderde Podem,, que ha assegurat que la responsabilitat no la tenen ERC i Bildu. A les seves xarxes socials, ha apuntat que és elel queha volgut posar final a aquesta norma, i l'ha acusat de tancar-se en banda davant les propostes que han fet els aliats.La imatge del dia l'ha acabat capitalitzant el republicà, que ha comparegut a la sala de premsa del Congrés amb dues fotografies: Esther Quintana, víctima d'una bala de goma a Catalunya, i migrants a la frontera Sud. "La reforma continua permetent apallissar gent a la frontera i treure ulls amb pilotes de goma", ha resumit. D'aquesta manera, la llei mordassa que va entrar en vigor el 2015, continua vigent. Ho ha estat durant tres anys de presidència de-fins el 2018- i ara ja acumula gairebé cinc anys sota mandat socialista i d'Unides Podem.

