ERC tanca files amb l’anunci Rufián-Campuzano: «Ja s’han donat totes les explicacions»

📢💡 El cap de llista d'Esquerra Republicana @gabrielrufian i el Conseller de Drets Socials, @carlescampuzano 🤝 acorden la 2a residència pública de gent gran 🏠👵🧓 a Santa Coloma de Gramenet si els republicans 👥 som decisius en el pròxim mandat. #SantaColomaMereixMés pic.twitter.com/SEfF6xDhZa — ERC Gramenet (@ErcGramenet) March 13, 2023

1/3 El govern serveix al conjunt del país. Tot i sempre.

El compromís amb la residència és cabdal per Santa Coloma de Gramenet i la seva construcció per part de l'ajuntament és una magnífica proposta de @ercgramenet. — carles campuzano (@carlescampuzano) March 13, 2023

ERC no farà autocrítica després de la polèmica generada per l'anunci de Gabriel Rufián i Carles Campuzano sobre una segona residència a Santa Coloma de Gramenet. L'oposició en bloc ha sortit a demanar la compareixença del conseller de Drets Socials, i no descarta, fins i tot, reclamar la dimissió del conseller. Els d'Oriol Junqueras, però, consideren que no n'hi ha per a tant, tanquen files amb l'anunci, i asseguren que el conseller, en cap cas, ha de dimitir: "Ja s'han donat totes les explicacions", ha sentenciat aquest dimarts la portaveu d'ERC,La polèmica s'ha originat arran d'un tuit i vídeo d'ERC Santa Coloma que assegurava que Rufián i Campuzano han acordat una segona residència al municipi si els republicans són decisius en el següent mandat. L'allau de crítiques ha arribat a ser tal, que Rufián va sortir el vespre del dilluns a matisar que el que anunciaven era que, si governen, construiran la residència i traspassaran la seva gestió pública a la Generalitat. "Això és el que farem. Tota la resta és intoxicació. I nervis, molts nervis".Vilalta, per la seva banda, ha tancat files. La portaveu i secretària general adjunta dels republicans ha enviat un missatge de "tranquil·litat", assegurant que el Govern de Pere Aragonès treballa per a "tot el país" sense "excloure a ningú". "Aquest Govern per primera vegada no mira colors, treballa perquè", ha insistit.Vilalta no ha entrat a valorar l'anunci ni tampoc el tuit que ha generat la polèmica. En canvi, ha insistit que les paraules del conseller són "molt clares" i manifesten la voluntat de l'executiu de treballar amb Santa Coloma perquè es pugui treballar la construcció de la residència. D'aquesta manera, ha rebutjat a entrar a valorar la polèmica publicació a les xarxes socials: "Si haguéssim d'analitzar tots els, no podríem viure".En aquest sentit, Vilalta també ha carregat contra les crítiques dels partits de l'oposició, que considera que han elevat a una "categoria" una qüestió menor. "Aquells que fan més, en altres moments han utilitzat les institucions en benefici propi", ha dit en referència a Junts i el PSC.En concret, Junts ha demanat la compareixença i també ha alertat que no descarten proposar la reprovació de Campuzano. Des del PSC, que governen a Santa Coloma des de fa més de 30 anys, han assegurat que durant la negociació dels pressupostos amb el Govern van posar damunt la taula la necessitat de desplegar aquesta residència i van rebre la negativa de l'executiu. "" és la paraula que han repetit socialistes i juntaires durant aquesta jornada per qualificar l'actitud d'ERC:

