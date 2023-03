La Generalitat recupera la Queta per impulsar l'ús del català

"És molt important fer un esforç"

"Provem-ho en. Molt per parlar, molt per viure". Aquest és el lema de la nova campanya institucional de foment de la llengua que impulsa la Generalitat. I ho fa amb la recuperació d'una figura icònica, la, que l'any 2005 ja es va fer servir com a reclam per impulsar el català. Aquests són els trets principals de la nova iniciativa del Govern presentada aquest dimarts per la consellera de la Presidència,, i per la consellera de Cultura,, eun acte al. La campanya s'emmarca dins de les cent mesures que es van aprovar al novembre en un consell executiu extraordinari, de les quals 51 ja estan en marxa."La idea és parlar en català inicialment sempre, i intentar mantenir-lo, que no hi hagi aquest prejudici mal explicat de canviar de llengua. D'entrada, en català a tothom", ha assenyalat Garriga en declaracions als mitjans abans que arrenqués l'acte, que ha comptat amb la presència de l'actriu, d'origen madrileny i que per raons familiars s'ha desplaçat a Catalunya, on ha après la llengua amb naturalitat. La campanya institucional s'haurà d'aturar dues vegades per les eleccions municipals, primer, i per les espanyoles, després.La Queta, que es va fer servir per primera vegada en una campanya el 2005, en concret la que girava al voltant del concepte de. En aquella ocasió només hi havia un disseny de la icona, mentre que aquesta vegada s'ha adaptat a formats diversos per reflectir lad'accents que té el català. Una manera d'intentar adreçar-se, precisament, a aquells col·lectius en els quals es vol estendre més l'ús de la llengua en els propers anys. Les enquestes dels últims anys apunten unànimement a uan reculada en els usos del català."Arribarem al centenar de Quetes. Volem representar tothom. N'aniran sortint de representatives de tots els àmbits", ha apuntat la consellera Garriga., secretari de Política Lingüística, ha posat l'accent en el fet que les llengües s'aprenen especialment amb la interacció social. Just després s'ha procedit a l'actuació de, que han defensat que es pot fer música en català de la mateixa manera que es pot fer amb totes les llengües del món. Isaiah va arribar ades dequan tenia 13 anys. "Animo tothom que aprengui el català. Un idioma té un ús social que ens hauria d'apropar a la gent. És molt important fer un esforç", ha remarcat el cantant lleidatà.

