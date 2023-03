Candidats a les eleccions municipals 2023 a Badalona: llista completa

Xavier Garcia Albiol, candidat del PP a l'alcaldia

Rubén Guijarro, candidat del PSC a l'alcaldia

Dolors Sabater, candidata de Guanyem Badalona a l'alcaldia

Àlex Montornès, candidat d'ERC a l'alcaldia

Aïda Llauradó, candidata d'En Comú Podem a l'alcaldia

David Torrents, candidat de Junts a l'alcaldia

Dades de les eleccions del 2019 que va guanyar Albiol (PP)

Xavier Garcia Albiol (PP): 10 regidors.

Dolors Sabater (Guanyem Badalona-ERC): 7 regidors.

Álex Pastor (PSC): 6 regidors.

Aïda Llauradó (En Comú Podem): 2 regidors.

David Torrents (Junts): 1 regidor.

tornarà a ser un dels punts calents de lesdel pròxim 28 de maig. Com en els comicis de pràcticament tota l'última dècada, la gran batalla serà la decontra la resta de forces amb aspiracions d'aconseguir representació a l'Ajuntament. Si el candidat delaconsegueix majoria absoluta, tindrà via lliure per governar. Però si no ho fa, és possible que es reediti el pacte deque va fer alcalde. En paral·lel,torna a presentar-se després de ser candidata de laa la presidència de la Generalitat.Albiol serà, com passa des del 2003, el candidat del PP a les eleccions de Badalona. L'exalcalde voldrà assaltar l'alcaldia per tercer cop i més enllà de la victòria, que sembla que la té força assegurada, el seu objectiu ha de ser arribar a la majoria absoluta. Si el 2011 va ser investit batlle de la ciutat gràcies a l'abstenció de l'extintai el 2020 es va beneficiar del desacord de lesper tornar a manar, aquest cop està sol, ja que cap partit es preveu que li ofereixi suport. Com sempre, Albiol farà una campanya agressiva , amb un discurs marcat per la contra les ocupacions , i amagant les sigles del PP. Guijarro ha estat la primera esperança del socialisme a Badalona des de la marxa de l'exalcaldessael 2008 per fer de senadora a. Va anar de tercer a la llista del PSC als comicis del 2019, però va acabar sent alcalde de rebot gràcies a l' escàndol d'Álex Pastor quan eni pleva ser detingut per conduir begut i agredir un mosso. Malgrat el desconeixement per part de la ciutadania, ha gestionat el consistori amb discreció i s'erigeix en una opció seria de revalidar l'alcaldia si les forces d'esquerra sumen. Sabater torna a Badalona després de la seva aventura amb la CUP al. L'exalcaldessa del municipi va donar una de les sorpreses més grans de les eleccions del 2015 quan, promulgada per l'efecte del, va vèncer Albiol. El 2018, però, el mateix PSC que va permetre la seva investidura li va organitzar una, justificant el vot en contra alsmunicipals per la posició de Sabater en favor de lade Catalunya. A les eleccions del 2019, va renunciar a ser alcaldessa malgrat ser la força d'esquerres més votada -en coalició amb ERC- per evitar que Albiol aconseguís el càrrec.ERC es torna a presentar en solitari en unes eleccions municipals a Badalona després de l'aliança amb Guanyem el 2019., actual primer tinent d'alcalde, serà el candidat delsagafant el relleu d'. Des d'una posició important al consistori reivindicarà l'obra de govern feta en els últims tres anys, però diferenciant-se, com intentarà ERC a bona part de l'àrea metropolitana, del discurs del PSC.Els comuns apostaran perper segon cop a Badalona. El 2019, l'actual segona tinent d'alcalde va aconseguir entrar al plenari malgrat que quatre anys abans havien donat suport a la candidatura de Sabater. Amb l'objectiu de mantenir o fins i tot superar els resultats de llavors, Llauradó intentarà donar batalla als candidats del PSC i d'ERC per disputar-se la primera posició de les forces d'esquerra.presenta a Badalona un dels seus noms a l'alça dins l'estructura del partit.repetirà per segona vegada com al candidat de la formació.de professió, va aconseguir representació per la mínima el 2019. Ara es torna a presentar, ja com a actual tercer tinent d'alcaldia, i sent un personatge més conegut a la ciutat i també a nivell nacional, des que va ser nomenat fa uns mesos secretari d'organització de Junts Aquests van ser els resultats de les eleccions municipals del 2019 a Barcelona, amb unade l'electorat que va escollir els

