L'Ajuntament de Barcelona compra 170 pisos de cop per evitar que perdin el preu assequible aviat

L'Ajuntament de Barcelona ha comprat, de cop, tres finques que sumen. Són pisos de l'empresa pública Regensa -en mans de l'Àrea Metropolitana, que es troba en procés de desinversió- que perden la qualificació de preu protegit d'aquí a 15 o 17 anys, depenent de l'edifici. Amb aquest moviment, però, el govern municipal barceloní ha volgut assegurar-se quei els pisos no acabaran en mans d'un operador privat que pugui disparar-ne el cost.Són finques ubicades als districtes de, i suposen els últims edificis en mans de Regensa a Barcelona. Ara hi viuen més de 300 persones. Davant del risc que suposa la finalització de la qualificació protegida dels pisos - una condició que afecta milers de pisos arreu del país -, s'ha volgutals llogaters actuals, ha apuntat la regidora d'Habitatge,En declaracions recollides per l'Agència Catalana de Notícies, de fet, Martín ha volgut deixar clar que el tarannà del govern de comuns i PSC queda ara, de nou, competidor per l'alcaldia -. Així, ha atribuït l'executiu de Convergència i Unió, entre el 2011 i el 2015,d'habitatges protegits. S'ha referit a la venda de 300 habitatges de Regesa al fons inversor Azora, després que el govern municipal del moment rebutgés comprar-los.L'operació anunciada aquest dimarts, amb un preu de 10,7 milions d'euros a càrrec de l'Ajuntament de Barcelona per l'adquisició dels tres edificis, reforça el parc públic a la capital catalana. Així, s'arriba a fregar els

