El Govern s'aferra als múltiples retards a Rodalies per insistir en el traspàs

El servei de Rodalies va estat aturat durant hores el setembre passat. Foto: Europa Press

La nova incidència registrada en múltiples línies ferroviàries aquest dimarts és un dels arguments que esgrimirà elper tornar a demanar el traspàs dei reclamar a l'Estat el compliment de les inversions. Així ho ha anunciat la portaveu de l'executiu,, en la roda de premsa posterior a la reunió setmanal del gabinet català. En aquest sentit, la consellera de la Presidència,, enviarà una carta a la ministra de Transports,, per lamentar la situació, recordar la necessitat d'abordar el traspàs i insistir en l'arribada dels recursos necessaris a Catalunya per evitar més situacions com aquesta. Plaja s'ha queixat de lacap als usuaris, i ha fet aquesta advertència en direcció a la: "Si el goverm espanyol no ho vol arreglar, que traspassi el servei i els diners de Rodalies. Si no, ho farem nosaltres, que sí que els tenim com a prioritat".En els darrersentre principis dei finals de-, s'han produït incidències setmanals amb trasllat en els horaris de circulació, segons el recompte publicat per Nació . La mitjana és de 4 dies d'alteracions per setmana. Renfe i Adif han sumat unamboriginats per afectacions que són de la seva responsabilitat. El setembre, tot i registrar-se l'avaria més greu -que va aturar el trànsit al conjunt de la xarxa-, va ser el mes amb menys jornades d'alteracions imputables a les companyies estatals (16). Per exemple, el 16 de setembre va haver-hi demores de més de 45 minuts a l'R2 i l'R2 Sud, així com retards de més de 60 minuts a l'R13, l'R14, l'R15, l'R16 i l'R17 per una avaria a les instal·lacions ferroviàries entre Vilanova i Sant Vicenç de Calders.Aquell mes es van produir 9 dies sense incidències i 5 jornades amb retards comptabilitzats per causes alienes al titular delsi les. Dos exemples d'aquestes incidències indirectes: el dia 20 es va produir una aturada al servei de l'R13 incendi pròxim a les vies del tren en el tram entre Valls i Salomó; i el dia 29 es va registrar un atropellament a l'R4 entre Martorell i Manresa, i una afectació a la catenària per la caiguda d'un arbre a l'R3. La resta de jornades (16 en total), va haver-hi afectacions responsabilitat de qui executa el servei i de qui controla les vies.En elde l', el còmput va ser pitjor que el del setembre. A l'va haver-hiatribuïbles a Renfe i Adif. En tot el mes, lade Rodalies només va funcionar amb normalitat plena 2 dies (el dissabte 8 i el diumenge 9). En 6 dies més es van produir incidències indirectes, com actes vandàlics a l'estació de Cerdanyola del Vallès (dia 11) o afectacions a les línies R15, R16 i R17 per l'atropellament d'una persona (dia 20). El recompte del mes deno va ser gaire millor:imputables a l'operador o el gestor d'infraestructures. Tan sols va haver-hi 2 dies de normalitat en el servei (el dimecres 16 i el dissabte 19), amb l'afegit de dues jornades més de vaga. L'any es va tancar ambd'afectacions atribuïbles a Renfe i Adif comptabilitzats en el mes de. De les 5 jornades sense retards, tres van ser en dissabte (els dissabtes 10, 17 i 24), quan el volum de passatgers és sensiblement menor.L'arrencada del 2023 suma registres similars. Durant el més deva haver-hiamb afectacions imputables a les companyies estatals i només 8 jornades sense incidències, cinc de les quals en dissabte i diumenge. Dos exemples: el 18 de gener es van registrar retards de més de 40 minuts a l'R13, l'R14, l'R15, l'R16, l'R17 i l'R2 Sud per una avaria en un tren entre l'estació de França i el Passeig de Gràcia; i el 31 de gener es van comptabilitzar retards de fins a 30 minuts a l'R1 derivats de problemes en les instal·lacions d'Adif entre Vilassar de Mar i Mataró.

