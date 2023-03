L'atac al Clínic porta la Generalitat a reforçar el protocol de ciberseguretat

Elque va patir l'la setmana passada continua portant conseqüències. De fet, la infraestructura sanitària continua funcionant molt per sota del ritme habitual, amb xifres properes aldel sistema. El fet que es tractés d'un atac que afecta dades d'usuaris i pel qual es demana un rescat ha obligat la Generalitat a reforçar el protocol de ciberseguretat. Les iniciatives del Govern es divideixen en dos: l'extensió d'unes instruccions que es repartiran a professionals de tots els hospitals i centres de salut a Catalunya per prevenir estafes o ciberincidents amb dades d'usuaris pel mig; i l'encàrrec a l'de Catalunya per tal de protegir tres àmbits nuclears de la societat catalana.Es tracta de la salut, de l'educació i del món local, segons ha detallat la portaveu del Govern,, en la roda de premsa posterior al consell executiu. "Encara es treballa per minimitzar l'impacte del ciberatac al Clínic", ha assenyalat Plaja. A finals de la setmana passada,-el grup autor de l'incident- va demanar un rescat de 4,5 milions de dòlars a canvi d'alliberar i no publicar els quatre terabytes de dades obtingudes. Així ho va explicar el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital,, que també va assegurat que el Govern no pagarà "ni un cèntim" al grup especialitzat en cibercrim, tot i l'alta probabilitat que es filtrin les dades capturades pels autors:El Clínic manté tota l'activitat urgent i d'hospitalització a les tres seus de les quals disposa, així com l'hospitalització domiciliària, els hospitals de dia, la, les proves endoscòpiques, les exploracions radiològiques, lai laambulatòria. Per altra banda, hi ha diversos serveis que es continuen redirigint: els codis urgents com elsi elsaniran a altres centres, i tampoc es fan les sessions de radioteràpia oncològica previstes, que es deriven a l'hospital dei el. A les seus dees fa cirurgia ambulatòria de baixa complexitat dermatològica, urològica i oftalmològica

