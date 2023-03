El Govern assegura que ja estan en marxa la meitat de mesures planejades per impulsar el català

Elha avaluat per primera vegada l'estat d'execució de les cent mesures aprovades el mes de novembre per impulsar l'ús del català en un moment de retrocés de la llengua detectat per totes les enquestes. En concret, segons ha indicat la portaveu de l'executiu,, 51 mesures ja estan en marxa i, entre elles, n'hi ha 44 que estan en fase d'execució avançada. Aquestes xifres s'han fet públiques poques hores abans que el Govern presenti una novaper fomentar la llengua en tots els àmbits.Quines mesures ha destacat el Govern entre les que ja estan funcionant? La conselleria de, per exemple, ha encarregat a la secretaria dela reformulació de cursos de formació per a personal sanitari per tal que a partir d'aquest any permetin obtenir una titulació oficial. Fins ara, aquests cursos no suposaven un retorn al professional pel que fa a la certificació. Aquest canvi ha de permetre, segons l'executiu, incentivar els professionals sanitaris a cursar els nivells inicials de català. L'ús de la llengua en l'àmbit de la salut va ser l'eix de la polèmica per un vídeo d'una infermera deque es va gravar en horari laboral carregant contra la necessitat de tenir el nivell de català per presentar-se a oposicions.En clau educativa, un dels projectes en marxa és que, dins de les proves de competències bàsiques a les escoles, per primera vegada es fa l'avaluació de laper garantir que tots els centres tinguin dades d'ús en aquesta característica, i es valora que l'alumnat del sistema educatiu sigui competent en aquest aprenentatge. Es treballen usos de la llengua com l'argumentació, la prosòdia, l'entonació o el vocabulari, més enllà de la lectura i escriptura. El 28 de març, la conselleria d'Educació organitza unaen què es posaran en comú experiències de foment del català. La previsió és que hi assisteixin uns

