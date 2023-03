Troben un cadàver a l'interior d'una furgoneta que circulava per Barcelona

Agents delsvan trobar el passat dijous 9 de març una l'interior d'unaque circulava per Barcelona. Segons ha avançat El Principal, la policia va aturar el vehicle a la. La Divisió d'Investigació Criminal està al càrrec de la investigació, per la qual ja s'han fetDe fet, tot i que el cos policial evita donar detalls del cas, han confirmat detencions per unala nit de dijous passat. Concretament, el cadàver va ser localitzat al maleter del vehicle quan aquest es trobava a l'altura de l'avingudaal voltant de les. Com detalla el diari digital, al vehicle viatjaven tres homes.Hi haurà ampliació.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor