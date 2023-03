Eviten que una mare practiqui l'ablació a la seva filla de 17 mesos

Impedim que li facin una ablació a una nena de 17 mesos que viatjava amb la família a Sierra Leone perquè li practiquessin una mutilació genital 👇 https://t.co/hdovb4axzV — Mossos (@mossos) March 14, 2023

Una mare ha intentat endur-se la seva filla aperquè li practiquessin l'ablació a la seva filla de 17 mesos. Els Mossos d'Esquadra ho han pogut evitar després que la dona assistís aldeper demanar-ho, ja que era el mateix que li havien fet a ella.Elva activar el protocol de prevenció per informar els pares que es tractava d'un delicte i, després que la família no assistís a les següents visites mèdiques i a les programades amb els treballadors socials, van avisar lade la policia catalana deEl(GAV) dels Mossos es va posar en contacte amb el jutjat de guàrdia de Cornellà, qui va emetre una ordre de retirada delde la menor pel risc que la família viatgés a Sierra Leone, país originari de la mare, i li fessin l'ablació que es va negar aAquest cap de setmana, agents de la policia espanyola van impedir a la família agafar un vol a l'en direcció cap al, des d'on pretenien viatjar a Sierra Leone, i han retirat el passaport a la nena fins als 18 anys per un possible risc de. Actualment el cas està en mans dels serveis socials i no s'ha efectuat cap càrrec contra els pares.

