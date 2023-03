La Moncloa afirma que la moció de censura de Vox mostrarà el xoc entre «dos models de país»

Elionor, a les armes

El"es pren seriosament" la moció de censura presentada per Vox , amb Ramón Tamames com a candidat . La ministra portaveu,, ha assenyalat que la moció permetrà mostrarà ", el que representa l'extrema dreta, i el model d'aquest govern". La portaveu ha afirmat que davant el model de l'extrema dreta hi ha ", que no s'atrevirà a votar no,com va fer el senyor Casado". Ha etzibat contra Feijóo, "a qui no li ha costat gens dir no al salari mínim interprofessional o a la millora de les pensions, però li resulta complicat dir "no" a la moció de censura de Vox".L'executiu dese sent còmode amb la moció de censura del partit de Santiago Abascal. Isabel Rodríguez ha insistit en allunyarde la moderació i ha afirmat que no hi ha exemples en l'entorn europeu de líders de laque no deixin clar el seu "no" a una moció provinent d'un partit d'extrema dreta.. "Només n'hi ha un: Feijóo".Seguint amb la línia d'atac al PP, Rodríguez s'ha referit a les declaracions d'Alberto Núñez Feijóo sobre suposats "forats" en el, reclamant "més rigor" al líder del PP. Rodríguez ha assegurat que sempre que ha governat, el PSOE "ha omplert la guardiola de les pensions, buidada després pels governs del PP". La ministra ha criticat durament que el PP hagi rebutjat una reforma que "garanteix el sistema públic de pesnions", reclamant a Feijóo que expliqui el seu model, "el dels 2 euros d'increment del govern Rajoy".La ministra portaveu ha comparegut acompanyada de les titulars de Defensa,, i d'Indústria, Comerç i Turisme,. Sobre la, Rodríguez ha mostrat un perfil suau i ha afirmat que "no els consta" cap afectació a entitats financeres espanyoles i ha reclamat la "màxima prudència".Sobre la votació en contra de laa la comissió d'Interior, pel vot d', que modificava el text aprovat en temps del PP, Rodríguez ho ha qualificat de "pena" perquè la reforma tombada era "desitjable" i hagués permès "derogar la reforma del PP". La portaveu ha dit que suposava canviar 40 dels 54 articles del text. La portaveu ha reivindicat que socialistes i Podem han votat junts aquest cop. La discrepància sobre les bales de goma han impedit l'acord.L'executiu ha aprovat el reial decret que desenvolupa la formació i lade la princesa d'Astúries,. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha explicat el contingut del decret. Així que acabi els estudis a Gal·les, l'hereva començarà la seva formació militar, que s'iniciarà a l', que durarà, passant per les tres armes de les forces armades. S'incorporarà al primer curs de l'exèrcit de terra fins a la jura de bandera. D'aquesta manera, Elionor de Borbó prioritzarà els, que cursarà amb posterioritat.El segon any s'incorporarà al tercer curs de la Marina, a l'Escola Naval, fent la volta al món amb el. I el tercer any s'incorporarà a l'Acadèmia General de l'Aire. D'aquesta manera completarà la seva formació militar, que "tindrà en compte les seves particularitats i les seves responsabilitats". Culminarà la formació amb els rangs de tinent de l'exèrcit de terra i de l'aire i com a alfereç de marina. Robles ha destacat que "un dia, el comandament suprem de les forces armades estarà en mans d'".L'executiu ha aprovat un paquet de política industrial, que inclou més inversions destinades al PERTE VEC (el) i mesures de protecció per als consumidors gasintensius. Reyes Maroto ho ha explicat com la consolidació d'un canvi del model econòmic que fa de laun dels "compromisos" de la política econòmica. La ministra ha presentat la reindustrializació com "un assumpte d'estat". Ha subratllat la importància dels PERTE industrials que han anat sent aprovats per l'executiu, començant pel PERTE sobre cotxes elèctrics. Ha estat la seva darrera compareixença després d'un consell de ministres, ja que Maroto serà la

