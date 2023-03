​Vic escalfa motors per una nova edició del Mercat del Ram

Mercat del Ram, "un ramat de mercats"

La Casa de Pagès, "una proposta que va creixent"

El Concurs de Canals Porcines, un històric del Mercat

Mercat del Ram de Vic 2022. Foto: Adrià Costa

Un mercat cultural

Trofeu Internacional de Globus del Mercat del Ram 2022. Foto: Adrià Costa

El Congrés de Bioeconomia, Innovació i Tecnologia (BIT), el preludi del mercat

Vic tornarà a ser escenari d'una nova edició delen plenitud i sense restriccions per la pandèmia. La fira dede la comarca d'Osona se celebrarà a la ciutati comptarà amb unade propostes relacionades amb el sector agroramader i activitats gastronòmiques, culturals i comercials que complementaran la cita. Aquest dilluns se n'ha fet la presentació oficial, i s'han desvetllat algunesA l'edició d'enguany, el mercatcom la rambla del Passeig i la plaça del Carbó, a on s'ubicarà de nou l'per tornar a ser el centre de les activitats gastronòmiques, culturals i de la"amb més de 20 empreses i parades del sector alimentari", detalla, regidor de Fires i Mercats de Vic, que defineix la cita comUna rambla de Passeig on també es podrà trobar laamb una dotzena d'expositors i laamb el Patronat de Turisme de la Costa Brava Osona Turisme . El divendres 31 de març, al Centre Cívic Joan Triadú, s'hi concentrarà, un espai obert a tota la pagesia d'arreu de Catalunya en el qual es podran debatre les necessitats del sector.La tradicional cita agrícola i ramadera de la ciutat de Vic s'articula al voltant d'una programació extensa que recull al llarg del cap de setmana: el familiar, el de les tradicions, negocis, esports, cultural, gastronòmic, mercats de pagesos i el mercat jove. En definitiva,que ompliran els carrers de la capital d'Osona d'alegria, diversitat i dinamisme. També de color, com mostra la proposta guanyadora pel cartell d'enguany, dissenyat per l'estudii que vol representar un primaveral Mercat del Ram sense restriccions.Una de les novetats rellevants de l'edició d'enguany és la renovació de, un conjunt d'per aprendre i fer valdre la vida al camp. L'espai, que es consolida i arriba a la setena edició, se situarà ali aplegarà tallers i exposicions dirigides al públic familiar amb l'objectiu de donar a conèixer la feina que es fa al sector. Una proposta que "va creixent", tal com explica Roca, al voltant de noves temàtiques.La Casa de Pagès compta amb–l'Era, la Cuina, el Rebost, la Cabanya, el Graner, el Camp i l'Hort, el Bosc i l'Estable- a on es combinaran activitats participatives, de creació i experimentació o exposicions d'artistes vinculats amb les arts mediambientals i el. A més, per aquest 2023 s'incorporaa partir del qual els visitants podran descobrir l'espai, posar-se a la pell d'un pagès o pagesa i gestionar els principals recursos naturals que es poden trobar en una explotació d'Osona.Un recinte Firal que també serà escenari de l'a on es desenvoluparan xerrades divulgatives.L'entorn del Recinte Firal serà l'emplaçament de lesde la cita, a on es realitzarà l'relacionats amb el sector com el Concurs de Canals Porcines, que enguany arriba a la 39a edició., membre de la comissió de Canals Porcines, defineix el concurs "d'històric" i detalla que en aquesta ocasió hi ha algunes novetats.En aquest sentit, a l'edició passada ja no es van exposar les canals, un fet que enguany es manté. Al seu lloc, els visitants hi trobaranamb tota la informació del concurs, així com dels guanyadors i de les explotacions ramaderes participants. Noguera també ha detallat que aquest dimecreses recolliran les canals, un fet que permet fer untant de la carn com de la canal.La, que compta amb "uns 30 inscrits" només oferirà, un que premiarà a la qualitat de la carn i un reconeixement a la qualitat de la canal, quedant-ne forma el premi de la Màxima Puntuació, un canvi que, segons apunta Noguera, és degut a. Els guanyadors d'ambdós guardons es coneixeran el dissabte 1 d'abril al migdia.Al mateix espai se celebrarà el, una competició dirigida als socis de l'i que premiarà al millor lot d'ovelles adultes, el de borregues i el millor marrà., veterinari i secretari tècnic de l'ANCRI, remarca que ja compten amb 36 inscrits i que l'objectiu de tot plegat ésperquè "s'estan acabant els ramats". Al mateix temps també ha remarcat les dificultats que viu actualment el: "És un any molt dur, tant per la sequera com per l'augment de preus al món agrari".Pel que fa a les, enguany n'hi haurà dues: d'una banda, la del Club de Gossos d'Atura Català –dissabte al matí i diumenge a la tarda-, i per l'altra, l'portaran dues demostracions de gossos pastors –dissabte a la tarda i diumenge matí-. Tampoc hi faltarà la, a l'avinguda Països Catalans o la d'al carrer Mossèn Gudiol.El Mercat del Ram és un, o com proposa l'edició d'enguany "un ramat de mercats". En aquesta línia, la tarda del dissabte 1 d'abril els visitants podran gaudir d'infinitat d'. Entre d'altres, i per amanir la festivitat, els carrers de Vic s'ompliran deamb els Gegants i el Bestiari de la ciutat.Des des'organitza la segons edició de, la fira deamb parades, tallers i concerts. Tot plegat serà al carrer de les Adoberies al llarg del dissabte 1 d'abril, i també s'hi podran trobar espais per compartir projectes, tallers creatius i concerts.Tampoc hi faltarà una de lesdel Mercat del Ram: l', organitzat pel, un esdeveniment que comença el dijous 30 de març i s'allarga fins al diumenge 2 d'abril incloent en la seva programació una competició,i un Night Glow.L'altra gran cita cultural és el, que tindrà lloc el dissabte 1 d'abril o la tradicional fira del dibuix, el diumenge 2 d'abril.El, el Recinte Firal El Sucre acollirà el segon Congrés de Bioeconomia, Innovació i Tecnologia (BIT) , una edició dedicada ali que serà un punt de trobada per conèixer les tendències, les innovacions i els projectes empresarials que giren al voltant de la. Un esdeveniment que compta amb dues seus i edicions instal·lades en els dos esdeveniments de referència del sector: el Mercat del Ram de Vic i la Fira de Sant Miquel de Lleida explica, directora del BIT, que afegeix que Osona és un territori "amb un nombre elevat de dejeccions ramaderes, residus agroalimentaris, orgànics i de depuradores que es poden incorporar a les plantes".Al congrés hi participarandel sector de la bioeconomia i girarà al voltant de ponències que tractaran el futur del biogàs, com la presentació del Pla d'Acció 2023-2024, una ponència sobre Rol del Biogàs en la Transició energètica i es presentarà el Pla de Biogàs de Catalunya. També prendran protagonisme lesque analitzaran els diferents models deo com s'han d'estructurar per ser rendibles, així com una sessió informativa sobre bioeconomia i món local a càrrec de la Diputació de Barcelona. Latambé hi serà present amb una taula rodona amb les universitats de Catalunya i centres tecnològics que aportaran la seva visió al sector., cap del Gabinet Tècnic d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural apunta que és "un congrés de, el granque tenim a Catalunya per explicar i compartir amb altres agents del món què estem fent en bioeconomia".

