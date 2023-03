Ofensiva de l'oposició contra Campuzano per l'anunci electoral de Rufián a Santa Coloma

📢💡 El cap de llista d'Esquerra Republicana @gabrielrufian i el Conseller de Drets Socials, @carlescampuzano 🤝 acorden la 2a residència pública de gent gran 🏠👵🧓 a Santa Coloma de Gramenet si els republicans 👥 som decisius en el pròxim mandat. #SantaColomaMereixMés pic.twitter.com/SEfF6xDhZa — ERC Gramenet (@ErcGramenet) March 13, 2023

1/3 El govern serveix al conjunt del país. Tot i sempre.

El compromís amb la residència és cabdal per Santa Coloma de Gramenet i la seva construcció per part de l'ajuntament és una magnífica proposta de @ercgramenet. — carles campuzano (@carlescampuzano) March 13, 2023

La construcció de noves residències de la Generalitat ha de basar-se en criteris tècnics i de necessitats terrritorials, independentment de qui governi. Vincular-ho al vot a un partit és d’un sectarisme alarmant. A banda d'enganyar. Des de quina partida del pressupost? — Violant Cervera i Gòdia (@ViolantCervera) March 13, 2023

Hi ha una línia fina però vital per les regles del joc democràtic que separa les promeses electorals amb els compromisos del Govern.



ERC avui l'ha creuada. Mercadejar amb la gent gran és infame https://t.co/6yl5o0y2qm — Jaume Asens (@Jaumeasens) March 13, 2023

Dissabte a la tarda es preveia tranquil en l'àmbit polític. Encara més a Santa Coloma de Gramenet. Però un anunci electoral de l'alcaldable d'ERC,, ha encès totes les alarmes i ha posat en el punt de mira al conseller de Drets Socials,. El PSC, Junts i els comuns ja han registrat sol·licituds de compareixença, i els socialistes, fins i tot, no descarten demanar la seva dimissió: "És increïble. És un error greu", ha sostingut aquest dilluns la portaveuLa polèmica s'ha originat arran d'un tuit i vídeo d'ERC Santa Coloma que assegurava que Rufián i Campuzano han acordat unaal municipi si els republicans són decisius en el següent mandat. L'allau de crítiques ha arribat a ser tal que Rufián va sortir a matisar que el que anunciaven era que si governen, construiran la residència i traspassaran la seva gestió pública a la Generalitat. "Això és el que farem. Tota la resta és intoxicació. I nervis, molts nervis".També el Departament de Drets Socials ha volgut aclarir els termes del plantejament de Campuzano en el vídeo de la polèmica. En aquest sentit, se subratlla que el conseller hi assenyala que la construcció de la residència ha d'anar, en aquest cas el Santa Coloma de Gramenet, i que un cop l'equipament estigui construït s'estudiarà la concertació de places o el conveni per part de la Generalitat. Les mateixes fonts, a més, exposen que la voluntat de "reduir la llista d'espera" i "atendre el màxim nombre de persones possible" és "l'única motivació del conseller en aquesta declaració". El mateix Campuzano, va fer un fil de Twitter dilluns al vespre en aquesta línia.Però aquestes explicacions no són suficients per a l'oposició. Ho ha dit Romero en la seva compareixença, en la qual ha considerat una "falta de respecte" que el conseller doni explicacions a les xarxes socials i no en seu parlamentària. "No és de rebut que Campuzano utilitzi la conselleria per prometre residències", ha afegit la portaveu socialista. De fet, fins i tot ha assegurat que en la negociació dels pressupostos del Parlament, els socialistes van demanar aquesta segona residència i l'executiu va respondre que "no construiria residències".Al PSC els hi preocupa aquest episodi, sobretot, per si es pot repetir en aquesta campanya de les eleccions municipals, en les quals el Govern monocolor podria fer anuncis electorals per beneficiar ERC als municipis. ". Ens fa patir. Com també ens preocupa el que ha passat amb la direcció de la Fira 2000, o amb el memorial democràtic de la Jonquera. Estarem atents perquè no hi hagi cap sectarisme", ha reblat.Més enllà dels socialistes, el dilluns diversos dirigents de Junts van carregar contra l'anunci electoral i també van demanar al president Pere Aragonès que "desautoritzi" l'anunci. L'exconsellera de Drets Socials, que va ser predecessora de Campuzano, ha retret que la construcció de noves residències ha de basar-se en "criteris tècnics i de necessitat territorials", independentment de qui governi.Un altre dels retrets va ser del president d'Unides Podem al Congrés,, que ha assegurat que ERC ha creuat les "regles del joc democràtic". Així mateix, va considerar que "mercadejar amb la gent gran", en referència a la residència, és "infame". També la regidora de Salut dels comuns a Barcelona,, va demanar. no fer campanya amb temes tan "delicats" i ha considerat el moviment de "poc rigorós".

