Frenes abans del radar? Així et pot enxampar i multar la DGT

Elssón claus per disminuir laa les carreteres. Exerceixen com a reguladors deque fan que els conductors no vagin per sobre del permès, i saben que tindran unasi no compleixen. Però feta la, feta la: molts cotxes frenen just abans dels radars per evitar la, però acceleren i mantenen la velocitat que volen durant la resta del recorregut.Per evitar-ho, la(DGT) ha ideat un mètode per enxampar i multar als possibles infractors. Són els coneguts com ai consisteixen en la combinació entre un radari un de. Abans o després del fix, se situa un de mòbil i així es pot detectar quan el conductor frena o accelera i es pot registrar la velocitat real a la qual s'està conduint.I si s'enxampa al conductor, pot arribar una multa. I és que reduir la velocitat enmig de la carretera sense que estigui justificat és unagreu que està penalitzada amb 200 euros, tal com marca el. L'única excepció seria en cas de perill, però frenar bruscament abans d'un radar no és una situació de risc. Així doncs, pot caure una: una per excés de velocitat i l'altra per una frenada injustificada.

