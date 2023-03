Piqué trenca el seu silenci sobre el cas de Dani Alves

🔴 GERARD PIQUÉ OPINA SOBRE DANI ALVES 🔴



🗣️@3gerardpique a @elmonarac1: “Si és així, i ha passat, s’ha de ser molt dur amb ell” pic.twitter.com/Ad05cZWcdT — RAC1 (@rac1) March 14, 2023

El cas de la presumpta agressió i violació dea una noia a una discoteca de Barcelona va suposar "una hòstia amb la mà oberta" per a. Així ho ha deixat clar l'excapità blaugrana i actual president de laentrevistat aquest dimarts a, que s'ha mostrat molt contundent amb el seu anterior company al vestuari "en el cas que es confirmi tot el que ha passat".i ha tingut unes paraules molt dures contra Alves."Jo seria molt dur amb ell, fins i tot més que la justícia, si es demostra que ha passat el que sembla que ha passat", ha carregat Piqué., ha afirmat. Ara bé, abans, ha deixat clar l'afecte que li manté i que segueix esperant que la justícia actuï. "És molt fàcil dir ara que és culpable, jo vull esperar", ha dit l'excapità blaugrana, que també ha explicat com ho han viscut tots aquells amb els que van conviure al vestidor.Piqué ha assegurat que cal ajudar a la víctima "en el procés" i ha reiterat que, enfocant-se en Dani Alves,i mai pensaria que podria actuar d'aquesta manera". "Ho hem compartit tot, ho hem fet tot junts... El veies actuar i no ho pensaries mai", ha reconegut Piqué.

