Cues de fins a 11 km a la ronda de Dalt per un accident a l'altura d'Esplugues

🔴 Lentitud amb aturades intermitents a l'AP-7 entre Gelida i Martorell ➡ BCN



ℹ🔄 https://t.co/7bzpWB9BQj pic.twitter.com/cZUf32jC9k — Trànsit (@transit) March 14, 2023

Matí de llargues retencions a la ronda de Dalt. Un accident a l'altura d'Esplugues ha provocat. El sinistre s'ha produït a les 9:00 del matí i ha obligat a tallar un carril en sentit sud, segons el Servei Català de Trànsit. Les retencions es concentren, en sentit Llobregat.La ronda de Dalt no és l'únic punt amb afectacions a les vies catalanes. A l'AP7, un accident a l'altura de la Jonquera ha provocat elde la via en sentit sud. A la mateixa via, però en sentit nord, hi ha retencions entre Gelida i Martorell.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor