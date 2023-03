Els aliments que més s'han apujat de preu des de l'inici de la guerra a Ucraïna

L'(IPC) interanual ha repuntat tres dècimes al febrer a, fins al 5,6%, en comparació amb el gener (5,3%), segons ha informat l'(INE). D'aquesta manera, l'indicador s'enfila per segon mes consecutiu, després que al gener es trenqués la dinàmica de cinc mesos consecutius de baixades.Els aliments també han incrementat elsrespecte del gener en 1,9 punts, i han continuat disparats respecte fa un any (14,6%) malgrat la. Des de l'1 de gener no tenen IVA el pa comú, les farines, la llet, els formatges, els ous, les fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubercles i cereals. Tot i això, en comparació amb fa un any, els aliments són un 14,6% més cars.Si s'analitza al detall el cistell de consum en comparació amb fa un any, coincidint amb l'aniversari de l'inici de la guerra a Ucraïna, ha continuat disparat el preu del(+55,7%), la(+33,4%), l'i els(+30%), els(+22,1%), les(+21%), els(+19,9%), els productes(+19,4%), la(+17,5%), la(+13,5%), el(13,6%), l'(+12,25) i el(+9,2%).Pel que fa a l'indicador mensual, respecte del desembre els descensos més significatius de preu en la cistella de la compra han estat les(-3,8%), la(-1,1%) i els llegums i(-0,3%). En canvi, s'han encarit els làctics (+1,5%), la carn de porc (+1%), el(+4,5%) i el sucre (+2,2%).

