Ja està disponible el carnet de família nombrosa al mòbil: així el pots aconseguir i activar

Com és el carnet de família nombrosa i com s'hi pot accedir?

Com funciona La Meva Cartera?

El mètode de funcionament de "La meva cartera" és molt senzill. Per poder-la instal·lar al mòbil només s'han de seguir tres passos: Utilitza el navegador del teu dispositiu mòbil per accedir al web lamevacartera.gencat.cat/ Instal·la el portal web a la pàgina d'inici del teu dispositiu mòbil per tenir-lo sempre accessible. Identifica't amb l'IDCAT mòbil o amb un certificat digital compatible. Les targetes disponibles es descarregaran de manera totalment automàtica a la cartera digital.



Quines targetes es poden incloure?

Les targetes prioritàries que es podran incloure amb un calendari força ràpid són totes aquelles que estiguin vinculades als serveis oferts per la Generalitat de Catalunya. El setembre, quan es va presentar, l'exconseller Puigneró ja va avançar que s'anirien incloent més targetes i carnets al moneder digital. Estan a la llista són la T-Mobilitat o els carnets de biblioteques públiques. Pel que fa a les targetes de serveis privats, la Generalitat treballa perquè la primera es pugui incorporar a l'aplicatiu abans d'acabar l'any. El mètode dede "La meva cartera" és molt senzill. Per poder-la instal·lar al mòbil només s'han de seguir tresLes targetes disponiblesa la cartera digital.Les targetes prioritàries que es podran incloure amb un calendari força ràpid són totes aquelles que estiguinde Catalunya. El setembre, quan es va presentar, l'exconseller Puigneró ja va avançar que s'anirien incloent més targetes i carnets al moneder digital. Estan a la llista són la T-Mobilitat o els carnets de biblioteques públiques. Pel que fa a les targetes de, la Generalitat treballa perquè la primera es pugui incorporar a l'aplicatiu abans d'acabar l'any. Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor

El carnet de família nombrosa ja està disponible a La meva Cartera, el moneder digital de la Generalitat. El govern ha anunciat avui dimarts queque hi ha reconegudes a tot Catalunya es poden descarregar el carnet als seus telèfons mòbils.no caldrà esperar que arribi al domicili per gaudir dels seus avantatges. Era una reclamació constant de moltes famílies. A partir d’ara, un cop aprovat el reconeixement de família nombrosa, és possible descarregar-se'l l’endemà mateix.Aquesta targeta és després de la sanitària una de les que genera més interacció entre la ciutadania i els canals d’atenció de la Generalitat.es va crear el passat mes de setembre amb la idea de tenir en un únic espai al mòbil tots els títols, carnets i permisos que emet la Generalitat.El primer títol que s’hi va incorporar va ser la targeta sanitària.Elr a través d'un dels portals de tràmits de la Generalitat de Catalunya. A partir d'aquest enllaç els podràs iniciar. Aquest títol acredita la condició de família nombrosa i permet gaudir d'avantatges davant diverses institucions, entitats i establiments comercials. S'expedeix un carnet per a cada membre.Pel que fa al carnet digital de família nombrosa,que els establiments o institucions poden fer servir per validar-ne les dades i la vigència. Els pares i les mares poden descarregar-se el seu carnet i els de tots els seus fills i filles. Els adolescentstambé poden tenir el seu carnet digital, ja que, a aquesta edat,Ara, a més, estarà disponible a La meva Cartera.