La mesa de l'1‑O diu al TSJC que ja han complert la pena d'inhabilitació per desobediència

Lluís Corominas i Lluís Guinó, en la repetició del judici al TSJC Foto: Eli Don / ACN

Les ordres del TC eren "inconcretes"

Els membres de la mesa del Parlament de l'1-O, en la repetició del judici al TSJC Foto: Eli Don / ACN

Inviolabilitat parlamentària i incompetència del TSJC

El nou tribunal que jutja els membres de la mesa de l'1-O. Foto: Eli Don / ACN

La Fiscalia recorda que la inviolabilitat té "límits"

Partits i entitats donen suport als acusats

Déjà vu al(TSJC). Els membres independentistes de la mesa del Parlament de l'any 2017 -- s'han assegut aquest dimarts, un cop més, al banc dels acusats. S'enfronten a un judici per uni els fets de la tardor d'ara fa cinc anys. Avui ha estat el torn de plantejar les qüestions prèvies i de la declaració dels acusats, que han defensat la seva feina a la mesa en defensa de l'activitat parlamentària i els drets dels diputats, i han negat que volguessin desobeir les advertències del(TC), que havia ordenat, des de l'any 2015, impedir la tramitació d'iniciatives relacionades amb el procés. El judici és una repetició del que ja es va veure l'any 2020 i que va acabar en una condemna d'un any i vuit mesos de desobediència. Mesos després, arran d'un recurs de les defenses, el Tribunal Suprem va anul·lar la sentència i el judici per manca d'imparcialitat de dos dels membres del tribunal,. El nou tribunal ha escoltat els quatre acusats, que només han respost les seves defenses i han esgrimit pràcticament els mateixos arguments que en el primer judici. Abans, les defenses han al·legat que la repetició del judici vulnera drets fonamentals, perquè quan el Suprem va acordar anul·lar la sentència i repetir la vista oral la condemna -d'un any i vuit mesos d'inhabilitació- ja s'havia complert i ja havia impedit que els condemnats es presentessin a les eleccions.El Tribunal Suprem va anul·lar el judici el novembre de 2022, i va ordenar repetir-lo. Ja havien passat dos anys i un mes des que, l'octubre de 2020, els membres de la mesa de Forcadell. Malgrat no ser una sentència ferma, aquesta condemna ja va tenir efectes immediats sobre els implicats, que en cas que haguessin volgut presentar-se a unes eleccions no ho haurien pogut fer. Aquest és l'argument més nou que ha aportat la defensa en la repetició de la vista oral, i ha demanat que es pugui tenir en compte com a atenuant en cas de condemna. Una condemna que és pràcticament segura, perquè els fets pels quals són jutjats els dirigents independentistes ja van ser definits com a desobediència en el judici de l'1-O. Les declaracions dels acusats han anat en la mateixa línia del que ja van dir ara fa tres anys. El primer de declarar ha estat Lluís Corominas, que va estar nou anys a la mesa del Parlament i ha defensat que l'òrgan no havia d'entrar al fons de les iniciatives parlamentàries que presentaven els grups. A preguntes de la seva advocada,, ha detallat que la mesa feia una anàlisi formal, sobre si la iniciativa complia els requisits establerts pel reglament, però. Alhora, ha dit també que sempre van actuar amb el convenciment que, tot i que no tenien cap voluntat de desobeir les resolucions del TC, que ha aprofitat per dir que "no eren concretes". "", ha afirmat.Corominas ha insistit que les advertències de l'alt tribunal eren inconcretes - argument que també van utilitzar Roger Torrent i els membres de l'antiga mesa del Parlament en el seu judici, i que va ser acceptat pel tribunal en la sentència absolutòria - i que la mesa no podia limitar el debat parlamentari, i que així ho va traslladar al TC en el seu moment. "Sempre explicàvem quines eren les nostres funcions i demanàvem que se'ns digués si incorríem en risc penal, i no ens van contestar mai", ha afirmat. L'exmembre de la mesa també ha afirmat que algunes de les iniciatives impugnades pel TC, com el debat de política general, no tenien continuïtat amb la resolució que certificava el començament del procés constituent, l'any 2015, i que havia estat anul·lada per l'alt tribunal. També ha insistit que. "El requeriment no concretava què havíem d'evitar, i nosaltres havíem d'emparar el dret de participació", ha dit.En el marc de les, les defenses, Judit Gené i Raimon Tomàs, han al·legat, han demanat apartar l'Advocacia de l'Estat com a acusació, han denunciat vulneracions de drets fonamentals per la repetició del judici, que podria comportar un doble càstig per als acusats, i també han plantejat la manca de competència del TSJC per jutjar els fets. Gené s'ha explicat àmpliament en el cas de la inviolabilitat parlamentària -"és un òrgan parlamentari, no és coherent que els diputats que voten la resolució tinguin inviolabilitat i qui la tramita, no", ha dit- i ha insistit que la mesa havia de permetre la tramitació de les iniciatives legislatives perquè no podia actuar amb caràcter previ. I en tot cas, el TC podia anul·lar la resolució que hagués aprovat el Parlament. "", ha afirmat l'advocada.Les defenses també han denunciat que l'Advocacia de l'Estatper exercir com a acusació en un judici en què l'únic delicte és el de desobediència. "L'Estat no n'és víctima", ha dit Gené. Per últim, l'advocat Raimon Tomàs ha dit que, com que-i ja no ho eren quan el Suprem va tombar la condemna-, el TSJC no hauria de ser l'encarregat de jutjar-los per desobediència.La Fiscalia ha qüestionat l'abast de la inviolabilitat parlamentària dels diputats i ha dit que serà responsabilitat del tribunal valorar-ho després del judici. Ha recordat, en aquest sentit, que la sentència del Tribunal Suprem sobre l'1-O ja defineix que s'entén per inviolabilitat parlamentària i que aquesta. El fiscal Ariche s'ha oposat també a la denúncia de vulneració de drets fonamentals per la repetició del judici i ha recordat que. "Si el Suprem ha trigat dos anys no és perquè hagi deixat la causa guardada en un calaix", ha afirmat. També ha rebutjat la manca de competència del TSJC i ha dit que si el cas passa a un jutjat ordinari, el judici potser es farà d'aquí a tres anys, aprofundint en les dilacions que argumenten les defenses.L'Advocacia de l'Estat ha recordat que els membres de la mesai de manera especialment escrupolosa per la seva condició d'autoritat. També ha reivindicat la seva legitimitat per formar part del procediment judicial. "L'Estat és perjudicat per un delicte de desobediència", ha dit l'advocada del govern espanyol. L'acusació popular de Vox s'ha adherit als arguments de la resta d'acusacions., però sí que ha acceptat la petició d'Anna Simó de no formar part del judici en la sessió del dimecres. En sentència, els jutges detallaran aquestes decisions.A les portes del TSJC,. En total, un centenar de persones, la immensa majoria vinculades a organitzacions. La primera d'arribar ha estat Anna Simó. Més tard, ho han fet Lluís Corominas i Lluís Guinó, acompanyats de la plana major de Junts, encapçalada per Laura Borràs i Jordi Turull. Tots tres acusats s'han saludat amb Carme Forcadell, que aleshores era la presidenta de la mesa. La quarta acusada, Ramona Barrufet, ha evitat el bany de masses i ha entrat directament al TSJC, on també s'ha saludat amb Forcadell i els altres acusats. L'expresidenta del Parlament, que l'any 2020 quan va fer-se el primer judici era a la presó, ha volgut fer costat als seus excompanys des de dins de la sala.

