Moviment d'última hora d'ERC i Bildu per intentar salvar la reforma de la llei mordassa

La reforma de la llei mordassa no té a hores d'ara els suports garantits per poder continuar la tramitació al Congrés dels Diputats. El text arriba aquest dimarts al matí a la comissió d'Interior, però no tindrà llum verda sense una abstenció, com a mínim, d'En aquest context de negociacions d'última hora, tant els republicans com Bildu han registrat conjuntamentamb modificacions del text. Si la comissió les avala, les dues formacions salvarien la tramitació de la"Els textos pretenen ser un últim intent d'acord perquè la reforma sigui una autènticaper als drets fonamentals i que van ser introduïts pel PP l'any 2015", escriuen en un comunicat. En concret, els punts de discòrdia són per les pilotes de goma -ERC i Bildu les volen prohibir i Interior no ho vol avalar-, acabar amb les devolucions en calent i algunes qüestions relacionades amb la desobediència davant de l'autoritat.A hores d'ara el PSOE i Unides Podem només tenen garantit el suport deli és per això que necessiten com a mínim la complicitat de dos grups minoritaris. El PP, Vox i Ciutadans votaran en contra de la reforma.Aquest dilluns la portaveu d'ERC i secretària general adjunta, Marta Vilalta, ja va avançar el seu "no" a la reforma si no hi ha un canvi d'última hora per part dels dos partits del govern de coalició. "No avalarem el que a Catalunya vam prohibir fa 10 anys", va declarar en referència a les pilotes de goma.Aquest dimarts al matí la líder de Podem i ministra de Drets Socials,, ha demanat que es posposi la comissió fins que hi hagi una possibilitat d'acord, i ha criticat el PSOE, a qui ha responsabilitzat del xoc amb els aliats.

Esmenes transaccionals d'ERC i Bildu per a la llei mordassa by Naciodigital on Scribd

