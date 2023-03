Notícies del 13 de març de 2023

20:31 El Clínic reactiva un 30% dels servidors informàtics un cop certificat que "no hi ha rastre del ciberatac"



Els responsables de l'hospital Clínic han pogut reactivar fins a aquest dilluns un 30% dels servidors informàtics un cop certificat que "no hi ha rastre del ciberatac" que l'entitat va patir diumenge de la setmana passada. Tot i les dificultats actuals ocasionades pel fet d'haver de treballar de forma manual, es manté l'activitat prevista des de divendres, el 90% de la cirurgia programada, el 40% de la cirurgia ambulatòria i el 70% de l'activitat de consultes externes. L'hospitalització i l'activitat urgent a les tres seus no s'han deixat d'atendre, inclòs el codi 3 d'atenció a les víctimes d'agressions sexuals. El ritme d'atenció als pacients i els temps assistencials estan encara molt condicionats per l'atac, amb demores "rellevants".

20:13 Aragonès es reunirà avui amb el president de Colòmbia per abordar les relacions entre els dos països



El president de la Generalitat, Pere Aragonès, es reunirà avui mateix amb el president de Colòmbia, Gustavo Petro. La reunió tindrà lloc pels volts de les 17:30 hores (hora colombiana, a les 23:30 hora catalana) al Palau de Nariño, la seu del president de la república. Aragonès i Petro abordaran en aquesta reunió institucional les relacions entre Catalunya i Colòmbia. A banda, el president de la Generalitat també preveu trobades amb el president del Congrés colombià, David Ricardo Racero - també avui-; l'expresident d'Uruguai Pepe Mujica; l'expresidenta de Xile i exalta comissionada de l'ONU, Michelle Bachelet; i altres reunions amb els governs argentí i xilè.

18:27 Junts exigeix la compareixença de Campuzano per la promesa de Rufián sobre una residència per a gent gran a Santa Coloma



Junts ha registrat aquest dilluns una sol·licitud de compareixença al Parlament del conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, perquè doni explicacions sobre l'anunci de la construcció d'una nova residència per a gent gran a Santa Coloma de Gramenet, una promesa electoral del candidat del municipi, Gabriel Rufián, en el cas que surti escollit per governar. "Rufián i Campuzano acorden la segona residència pública de gent gran a Santa Coloma si els republicans som decisius en el pròxim mandat", ha escrit ERC Santa Coloma de Gramenet en el seu perfil de Twitter. Des de Junts, més enllà de la sol·licitud de compareixença, han demanat també que el president Pere Aragonès "desautoritzi" aquest anunci.

16:01 L’home del capell



Només ha pogut gaudir d’un mes i mig de vida, un cop estrenats els 87 anys, Antoni Serra i Bauçà. Nascut a Sóller, en el si d’una família benestant i culta, el gener de 1936, abans de la guerra, doncs, per fer servir la delimitació temporal que tant va marcar les nostres vides. El pare, Miquel Serra, era també escriptor i periodista, i l’oncle, Josep Serra, batlle republicà del seu poble, on el jove Serra va fer els primers estudis i va tenir accés a la biblioteca familiar que li obrí les portes a la cultura i al món.

15:41 El PSC premiarà Josep Borrell pels seus "valors europeus" en un acte l'1 d'abril



La portaveu del PSC, Elia Tortolero, ha anunciat aquest dilluns que el partit reconeixerà l'Alt Representant de la Unió Europea per a Política Exterior, Josep Borrell, amb un "premi als valors europeus" en un acte l'1 d'abril. "És un orgull que Borrell comparteixi ideals amb el nostre partit. És un referent dins del PSC. Creiem que la política ha de servir per unir i no per dividir", ha afirmat en una roda de premsa Tortolero sobre el cap de la diplomàcia europea. La portaveu socialista ha detallat que es tracta d'un guardó de nova creació i que l'acte se celebrarà a la seu del PSC del carrer Pallars de Barcelona.

13:57 La cúpula de Podem reclama a Yolanda Díaz tancar l'acord amb Sumar abans que presenti la seva candidatura electoral



La líder de Podem i ministra de Drets Socials, Ione Belarra, ha reclamat a la vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, tancar l'acord entre la formació lila i Sumar per presentar-se plegats a les eleccions espanyoles de finals d'any. En una atenció als mitjans aquest dilluns, Belarra ha confiat que es pugui assolir un pacte "el més aviat millor", perquè Podem pugui participar en els actes de la plataforma de Díaz. Tanmateix, Belarra ha lamentat que encara no tenen resposta de la vicepresidenta espanyola. En una piulada a Twitter aquest matí, Sumar ha anunciat que està acabant el procés d'escolta per conformar el projecte electoral i que la primavera de 2023 "serà decisiva". Podem reclama tancar un acord abans que Díaz anunciï que serà candidata.



12:01 Els comuns veuen "bé" la proposta del PSC sobre els expresidents del Parlament: "És hora d'acabar amb els privilegis"



El portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha assegurat aquest dilluns que veu amb bons ulls la proposta del PSC per eliminar les pensions vitalícies dels expresidents del Parlament. "Sincerament, la proposta del PSC ens sembla bé. Més o menys el plantejament sona bé", ha afirmat en roda de premsa aquest dilluns. De totes maneres, ha explicat que el seu grup està acabant de valorar i estudiar el text per posicionar-se al respecte. "Ja és hora d'acabar amb privilegis que estan desfasats", ha afegit Mena.

10:02 Buch nega haver informat Borràs que l'estaven investigant: "És molt greu, tinc testimonis"



Miquel Buch, exconseller d'Interior, ha negat aquest dilluns haver informat Laura Borràs que l'estaven investigant per la causa a la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), que ja està vista per a sentència. Buch ha considerat "molt greu" que Borràs indiqués que ell l'havia informat de les pesquises en marxa, i ha apuntat que té "testimonis" que contradiuen aquesta versió. L'exconseller d'Interior ha fet aquestes declaracions al programa Cafè d'Idees de La 2 i Ràdio 4.

08:25 La moció de censura contra Pedro Sánchez promoguda per Vox es debatrà al Congrés entre el 21 i el 23 de març



La moció de censura contra Pedro Sánchez registrada per Vox es debatrà al Congrés entre el 21 i el 23 de març. Tal com ha avançat El País, la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, farà pública aquest dilluns la data del debat parlamentari, que defensarà l'exdirigent del PCE Ramón Tamames, candidat alternatiu triat per Vox.