L’artista català Albert Bonet guanya el Premi d’Art de Tokio

L’artista multidisciplinarinatural de, ha rebut eldel certamen, un premi internacional anual que forma part el programa de la fira. Bonet ha estat reconegut entre artistes contemporanis emergents i consolidats de tot el món.El català ha expressat l'alegria pel guardó amb aquest missatge a les xarxes socials: “No tinc paraules per descriure aquesta bogeria. Rebre aquest premi a Tòquio envoltat dels meus amics és de les millors sensacions que he viscut”. Alhora, ha agraït el suport rebut: “Gràcies a totes les persones que seguiu i doneu suport al meu treball dia a dia. Continuaré creixent en aquest camí que sembla impossible, però que, amb moltíssim esforç i de mica en mica, va agafant forma”.El premi rebut reconeix el seu talent, la seva creativitat i la innovació de les seves obres, caracteritzades per unaàcida i inspirada en el seu entorn més proper. A través de la interpretació del món que l’envolta, el jove artista mostra una gran maduresa conceptual i tècnica, jugant amb temàtiques pop i amb un estil marcadament realista.Tot això és el que ha valorat el jurat per escollir-lo entre l’acurada selecció d’artistes que han exposat en la, una fira d'art anual punt de trobada per a galeristes, col·leccionistes, artistes i públic interessat en l'art. El premi té com a objectiu descobrir talents, amateurs o professionals, independentment de l'edat i la nacionalitat.Guanyador també del Premi Internacional de Pintura en la categoria de realisme a la Fira Internacional d’Art de Barcelona, Bonet s’ha format artísticament a la. També va ser seleccionat al Concurs d’Art Jove de DKV, on se’l va guardonar amb una menció d’honor de la Universidat Politècnica de València.

