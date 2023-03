La lluita de Juan Carlos Unzué contra l’ELA, en un documental

La lluita de Juan Carlos Unzué contra l’ELA ha inspirat a milions de persones i ara ho podrà fer a encara més gent amb el documental Unzué. L’últim equip del Juancar. Un equip del departament d’Esports de TV3, format per Xavi Torres, Santi Padró i Jesús Muñoz, fa un seguiment del dia a dia d’Unzué des del 18 de juny del 2020, quan va fer públic que patia la malaltia.



L'exporter i entrenador blaugrana explica que volen transmetre el missatge que “tot i les limitacions que genera l’ELA, val la pena viure i gaudir de la vida". Per això, al documental no apareix només el seu cas, sinó el d'altres malalts d'esclerosi lateral amiotròfica. Unzué. L’últim equip del Juancar s’estrena aquest dilluns al Festival de Màlaga i arribarà als cinemes el 5 de maig.

Conviure amb l'ELA

Al documental, que és una producció de, es fa un seguiment de totes les reunions i converses amb dirigents deli delper organitzar un partit de futbol que es va jugar al Camp Nou el 24 d’agost del 2022 i que va aconseguir una recaptació de 4,3 milions d’euros. En paral·lel, Unzué obre les portes de casa seva i mostra l’evolució de la seva degeneració física.

Des que va ser diagnosticat amb l’ELA, Unzué ha centrat la seva vida en dos grans objectius: donar la màxima visibilitat a aquesta malaltia minoritària i, sobretot, aconseguir recaptar la quantitat de diners més gran possible per dedicar-los a la investigació d’una malaltia gairebé invisible i que té una esperança de vida d'entre quatre i sis anys.

En una taula rodona alamb el títol, "", Unzué ha explicat que es tracta d'una malaltia molt complicada, però el problema més gran no és la malaltia en si, sinó la manca d'ajudes estatals. "Això fa que la malaltia sigui més complicada de portar”, lamenta.Unzué manifesta que “hi ha mil raons per deixar-se vèncer per una malaltia com aquesta, però no es pot permetre com a societat que la decisió final sigui perquè sents que ets”. Aquesta situació, denuncia, se suma a les conseqüències de la malaltia, que són molt grans i complicades, i a l’estrès. "”, reflexiona.Amb tot, però, Unzué ha assegurat que, tot i els moments emotius i durs, ja que incorpora molts somriures i alegria. El documental transmet que “tot i les limitacions que ens genera l’ELA als que estem malalts, la vida mereix la pena viure-la i gaudir-la”. Aquesta frase no és seva, sinó d’altres companys que estan en una fase més avançada.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor