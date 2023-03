El Govern impulsa aquest any 10.000 nous pisos de lloguer social

Generalitat impulsa aquest 2023 la incorporació de



Les promocions de pisos de lloguer assequible s’ubicaran a les zones més densament poblades o amb més dificultat d’accés a l’habitatge. La voluntat del Govern és avançar per assolir els nivells lloguer social equivalents a la mitjana europea. Per al president de la Generalitat, Pere Aragonès i Garcia, “l’accés a l’habitatge no és un luxe, és un dret bàsic” i essencial per a una societat cohesionada. “Amb l’impuls d’aquests 10.000 nous pisos fem un important salt endavant”, afegeix Aragonès, alhora que subratlla “el canvi de paradigma” que el Govern està duent a terme en les polítiques públiques d’habitatge.



D’aquests 10.000 nous pisos de lloguer social, més d’una tercera part, concretament 3.655, seran propietat de la Generalitat. I s’obtindran a través de dues vies. D’una banda, la promoció directa que fa l’Incasòl. I de l’altra, la compra directa d’habitatges ja construïts; bé a través de l’exercici del dret de tanteig i retracte; o bé a través de l’adquisició de promocions ja acabades i buides o ocupades, majoritàriament en mans d’entitats financeres.

Cessió de sòl públic i ajuts a cooperatives, agents socials i promotors

A banda del parc públic, el Govern també vol donar un fort impuls a la promoció d’habitatge de lloguer social per part de tercers i col·laborar d’aquesta manera amb agents socials, cooperatives i promotors. Una de les principals novetats en aquest àmbit és la cessió de sòl públic, propietat de l’Incasòl, per a la construcció de més de 1.000 habitatges. “Amb la promoció delegada garantim que la titularitat del sòl continuï sent pública sempre i que els habitatges també siguin sempre de lloguer social. Les nostres polítiques d’habitatge persegueixen permanència i que el parc de lloguer social ho sigui per sempre”, destaca el conseller de Territori, Juli Fernàndez i Olivares.



També es preveuen ajuts a la promoció privada per impulsar més de 5.100 pisos, que es finançaran amb les línies més tradicionals de l’Institut Català de Finances i amb fons europeus. Al marge d’això, aquest any també es preveu la cessió d'habitatges del mercat privat a la Generalitat, per un període de temps determinat. En aquest cas, són habitatges cedits per entitats financeres o propietaris particulars a través dels diferents programes que gestiona l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Amb aquesta línia d’actuació, es preveu obtenir 1.100 habitatges més.



El conseller Juli Fernàndez i Olivares destaca que es tracta d’utilitzar “totes les eines de què disposem i noves eines, com la compra directa o la cessió de sòl públic per fer habitatge”.



Un pla per a un mínim de 82 municipis

82 municipis on es construirà habitatge de lloguer social, bé directament per part de la Generalitat o bé amb algun tipus d’ajut públic a la promoció d’habitatge de lloguer social o per cessió de sòl públic. Una xifra que s’anirà incrementant a mesura que es vagin tancant acords amb més ajuntaments i es concreti on es farà la compra d’habitatges ja construïts o s’adquireixin per tanteig i retracte.



Per a l’impuls d’aquests 10.000 nous habitatges de lloguer social la Generalitat invertirà almenys 350 milions d’euros directes i 180 milions més en ajuts. “Sabem que tenim molta feina per fer i que som lluny”, reconeix el president Pere Aragonès, però “avancem en la bona direcció, arribant a tot el país, amb iniciatives d’habitatges públics de lloguer que donaran resposta a un mínim de 82 municipis i que contribuiran a fer que ningú es quedi enrere”.

