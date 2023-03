Allau de crítiques contra ERC per la promesa de construir una residència a Santa Coloma si guanya Rufián

📢💡 El cap de llista d'Esquerra Republicana @gabrielrufian i el Conseller de Drets Socials, @carlescampuzano 🤝 acorden la 2a residència pública de gent gran 🏠👵🧓 a Santa Coloma de Gramenet si els republicans 👥 som decisius en el pròxim mandat. #SantaColomaMereixMés pic.twitter.com/SEfF6xDhZa — ERC Gramenet (@ErcGramenet) March 13, 2023

La construcció de noves residències de la Generalitat ha de basar-se en criteris tècnics i de necessitats terrritorials, independentment de qui governi. Vincular-ho al vot a un partit és d’un sectarisme alarmant. A banda d'enganyar. Des de quina partida del pressupost? — Violant Cervera i Gòdia (@ViolantCervera) March 13, 2023

Hi ha una línia fina però vital per les regles del joc democràtic que separa les promeses electorals amb els compromisos del Govern.



ERC avui l'ha creuada. Mercadejar amb la gent gran és infame https://t.co/6yl5o0y2qm — Jaume Asens (@Jaumeasens) March 13, 2023

Polèmica per un anunci electoral protagonitzat pel conseller de Drets Socials de la Generalitat, Carles Campuzano, i l'alcaldable d'ERC a. Dissabte a la tarda els dos representants van comparèixer des de la ciutat liderada per la socialistaper prometre que, si ERC és decisiu en el pròxim govern municipal, Santa Coloma tindrà unaper a gent gran. Les declaracions han estat àmpliament criticades per la totalitat dels partits de l'oposició, que consideren que el també cap de files d'ERC a Madrid ha creuat totes les línies. Junts i els comuns, fins i tot, han demanat la"urgent" del conseller alEls d'no s'han posicionat al respecte. La polèmica es va originar principalment arran d'un tuit i vídeo d'ERC Gramenet que deia així: "Rufián i Campuzano acorden la residència pública de gent gran a Santa Coloma de Gramenet si els republicans som decisius en el següent mandat". Arran de totes les crítiques, el candidat a l'alcaldia ha matisat que el que anunciaven era que si governen, construiran la residència i traspassaran la sevaa la Generalitat. "Això és el que farem. Tota la resta és intoxicació. I nervis, molts nervis".Tambéha volgut aclarir els termes del plantejament de Campuzano en el vídeo de la polèmica. En aquest sentit, se subratlla que el conseller hi assenyala que la construcció de la residència ha d'anar a càrrec de l'Ajuntament, en aquest cas el Santa Coloma de Gramenet, i que un cop l'equipament estigui construït s'estudiarà la concertació de places o el conveni per part de la Generalitat. Les mateixes fonts, a més, exposen que la voluntat de "reduir la llista d'espera" i "atendre el màxim nombre de persones possible" ésLes crítiques més contundents han arribat de l'entorn de, que més enllà de sol·licitar la compareixença de Campuzano, també han demanat al presidentque "desautoritzi" aquestes paraules. L'exconsellera de Drets Socials, que va ser predecessora de Campuzano, ha retret que la construcció de noves residències ha de basar-se en "criteris tècnics i de necessitat territorials", independentment de qui governi.Un altre dels retrets ha estat del president d'Unides Podem al Congrés,, que ha assegurat que ERC ha creuat les "regles del joc democràtic". Així mateix, ha considerat que "mercadejar amb la gent gran", en referència a la residència, és "infame". També la regidora de Salut dels comuns a Barcelona,, ha demanat no fer campanya amb temes tan "delicats" i ha considerat el moviment de "poc rigorós".Des del PSC, que fa més de 30 anys que ostenten l'alcaldia de la ciutat, ha participat de les crítiques el diputat i secretari de la mesa, que ha qualificat el moviment d'una "indignitat" i "baixesa". Així mateix, ha considerat que es tracta d'un "xantatge electoral" que pot respondre a la "desesperació de Rufián". Caldrà veure ara si finalment s'aproven les sol·licituds de compareixença del conseller en comissió parlamentària i, per tant, escoltar les explicacions de l'exdirigent del PDeCAT, que es va incorporar al Govern d'ERC quan Junts va sortir de l'executiu.

