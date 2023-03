Un accident aparatós amb un Cabify bolcat provoca llargues cues d'accés a Barcelona

🔴 La C-58 ja està del tot oberta al Nus de la Trinitat ➡ Barcelona



Cues de 5-6 km a la C-58 de Ripollet a Barcelona i a la C-33 de la Llagosta a Barcelona



ℹ Obert el #busVAO per a tots els vehicles d'entrada a Barcelona excepte per camions de més de 7,5 tones — Trànsit (@transit) March 13, 2023

Un accident aparatós a la, a tocar del, ha provocat llargues cues de fins a sis quilòmetres, segons la darrera actualització del Servei Català de Trànsit. Si bé no hi ha hagut víctimes amb lesions destacades -només-, el sinistre ha deixat un impacte rellevant a la circulació. L'escena ha implicat un vehicle VTC de l'empresa Cabify , que ha quedat bolcat al mig de la carretera.L'incident s'ha produït al voltant de les quatre de la tarda, i Trànsit n'ha informat a partir de dos quarts de cinc, quan ha detallat que només hi havia un carril obert a la C-58 en l'entorn immediat del punt del sinistre.. Ara bé, les cues generades a partir de llavors eren d'entre cinc i sis quilòmetres a la C-58 de Ripollet a Barcelona, i a la C-33 de Llagosta a la capital catalana.La persona que ha estat atesa pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i catalogada com a ferida menys lleu ha estat. De moment, però, no s'han donat detalls dels motius de l'accident.

