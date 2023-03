Quines són les despeses de les comunitats de veïns regulades per llei?

Quan compres un, més enllà de buscar la hipoteca que més s'adequa a les teves necessitats, cal tenir en compte també lesde veïns on aniràs a viure. Uns diners que, comparats amb les mensualitats de la hipoteca, seran residuals, però que es mantenen indefinidament.Hi ha alguna normativa que els reguli? Sí, la. Una de les obligacions dels propietaris de qualsevol immoble dins d'un règim de propietat horitzontal és la de contribuir a les despeses generals per a l'", càrregues i responsabilitats que no siguin susceptibles d'individualització", segons la normativa.Concretament, hi ha dues despeses de comunitat. Per una banda, lesque s'utilitzen perde la comunitat i el seu bon estat -llum, electricitat, aigua, manteniment, etc.- i recollides als pressupostos anuals. I, per l'altra, els, que són les conegudesQuè inclouen? Els recursos econòmics per fer front a les, com la instal·lació d'un ascensor, la reparació de la façana, o altres. Aquestes, s'han d'aprovar en junta extraordinària i es poden finançar amb els diners estalviats per la comunitat. El responsable d'aquestes despeses és únicament el propietari del pis, tot i que els pot derivar als llogaters.A més, també existeixen les. És a dir, aquells que, sense ser privats, es relacionin amb elements dels quals gaudeixin només una. Pel que fa al repartiment econòmic, la normativa diu que "a cada pis o local s'atribuirà una quota de participació en relació amb el total del valor de l'immoble".

