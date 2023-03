Barcelona oferirà el servei públic de cremació per a animals de companyia

Barcelona preveu tenir una finals de 2024. El consistori, que estima que farà uns 7.000 serveis anuals els primers anys de funcionament, ha assegurat que la iniciativa dona resposta a unaatenent al gran nombre d’animals de companyia que hi ha a la ciutat.Segons el president de Cementiris, entre el 20 i el 30% dels amos estarien interessats en un servei de “major vinculació” amb les restes de les mascotes, com cremar individualment les cendres per uns. El projecte comptarà amb una inversió superior al milió d'euros i convertirà Barcelona en laen promoure unper a mascotes.El regidor d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica i president de Cementiris de Barcelona,, ha assegurat quedins els cementiris de. El projecte, que tindrà una durada de 18 mesos, contempla crearper a la cremació d’aquests animals.Avui en dia a Barcelona es fan uns 7.000 serveis de cremació de mascotes, i entre un 20% i un 30% de persones estarien interessades a pagar més per a serveis de “major qualitat”, ha assegurat Badia. El cost, que rondaria els 200 euros, seria: “A priori ens pot semblar car perquè hi ha tractaments de crema col·lectiva molt barats” però es tracta d’un servei “més específic” per persones que volen tenir un, ha explicat.En cas que els amos vulguin extres, com uno un, el preu s’incrementarà 50 euros més. Les sales del cementiri estaran “adaptades” i a disposició per fer. L’Ajuntament també oferirà el servei de crema col·lectiva que dividirà el cos del servei de crema entre els animals cremats. Badia ha assegurat que aquest és un servei "pioner" en l'àmbit públic que incentivarà la demanda i la sensibilitat respecte a les restes dels animals de companyia.

