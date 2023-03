El metro de Barcelona es renova: així són els nous vagons de dues línies

El metro dees renova i aquest dilluns s'ha presentat el primer dels cinquanta nous trens comprats peri la. Dels 50 nous combois, 26 seran per a la líniai 24 per a l'. El trajecte inaugural ha començat a la parada dedeamb el conseller de Territori,, i la presidenta de TMB,Els nou combois, fabricats per, s'aniran incorporant gradualment en un procés que acabarà a l'estiu de 2024 amb l'objectiu de substituir els combois més antics i acabar amb la presència d'. Pel que fa a les millores, els nous vehicles incorporen novetats coma color amb la informació del trajecte i la línia,més àmplies i millores en accessibilitat i. "Són trens molt més sostenibles perquè són més lleugers i incorporen moltes millores en el sistema de", ha explicat Bonet.Per la seva part, Fernández ha indicat que aquestas'ha pogut fer efectiva gràcies a laentre diferents administracions. Els trens que s'incorporaran a l'L3 són els de lad'Alstom, mentre que els de laaniran a l'L1. Segons TMB, el 2023 estarien incorporats al servei el 50% dels trens adquirits.Segons han indicat els responsables de la inversió en declaracions a la premsa, cada dues o tres setmanes s'aniran incorporant nous vehicles en un procés gradual. Tanmateix, el president d'Alstom,, ha reconegut un cert endarreriment en l'entrega dels vehicles per culpa de la situació deque va produir-se poc després de l'adjudicació del contracte a l'octubre 2019."Tots sabem el que ha passat des d'octubre del 2019 fins avui, una pandèmia i problemes bastant severs amb totes les cadenes dedels que encara no ens hem recuperat", ha afirmat. Des de la companyia afirmen que, tot i les dificultats viscudes els darrers temps, ja tenen més del 75% dels trens "pràcticament acabats". "Hi ha deu trens pràcticament a les últimes etapes de", ha afegit Maestu.

