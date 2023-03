Quatre hospitals catalans, en el punt de mira de cibercriminals russos

El ciberatac alno és l'únic contra el qual es lluita des de. Quatre hospitals del país estan en el punt de mira de cibercriminals russos i ja els han atacat, segons ha revelat l'Ara a partir dels canals interns de comunicació d'aquests grups. Els centres mèdics són el mateix, el dei la, tots tres a, i eldeTal com explica el mateix diari, l'ha detectat aquests atacs de denegació de servei, coneguts com a, i formarien part d'una campanya de grups partidaris deper debilitar els sistemes hospitalaris d'com a resposta al suport aen la guerra que es dirimeix des de fa més d'un any.Val a dir, però, que el ciberatac a l'Hospital Clínic és totalment diferent dels que promulguen aquests grups russos. En el cas d'aquest centre, va patir un atac a través d'uni no de DDoS. A més, el grup atacant, segons el Govern, és, que no té cap vincle amb el. Els hackers demanen un rescat de 4,5 milions d'euros a canvi de no fer públiques les dades, però l'executiu català manté que no pagarà "ni un cèntim".La campanya d'atacs a diferents hospitals del continent europeu va començar el 28 de gener, segons detalla a l'Ara, expert que ha destapat el cas. Llavors, ja va afectar part dels recursos informàtics del sistema sanitari de. L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya confirma una amenaça detectada el 31 de gener i que coincideix amb la campanya de

