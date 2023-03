Colau acusa directament Calviño d'obstruir la llei d'habitatge: «Ho dic amb coneixement de causa»

Els requisits perquè una ciutat reguli els preus

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau , ha personalitzat la manca d'avenç de la primera llei d'habitatge estatal sense matisos., ha dit, en referència prèvia a "grans empreses immobiliàries" i "fons voltors". "Ho dic amb coneixement de causa", ha insistit Colau, després d'aclarir que segueix de prop l'avenç i l'entrellat de les negociacions., ha rematat.El posicionament ferm de Colau, que ja fa dies que apunta a la vicepresidenta d'Assumptes Econòmics del govern espanyol com a, arriba en un moment clau. Tal com va apuntar, les últimes setmanes han estat definitives a l'hora d'aclarir els darrers serrells del text que es vol fer passar pel Consell de Ministres. Tanmateix, les facilitats a l'hora de permetre que les ciutats amb els preus disparats pugin aplicar un topall als lloguers - que estan en rècord a Catalunya i Barcelona - tensaven les negociacions.En aquest sentit, l'alcaldessa ha aprofitat la seva compareixença després d'haver passat pels jutjats per una acusació d'un fons voltor per reclamar al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per demanar que s'imposi i compleixi la promesa que li va fer cinc anys enrere, en una trobada a Barcelona . Així, Colau ha recalcat que, si bé ella demanaria moltes més mesures pel que fa al dret a l'habitatge, almenys el president del govern estatal ha de complir el compromís de fer una llei que permetii donar. "Depèn del senyor Sánchez", ha subratllat la màxima representant del consistori.Una de les essències a resoldre són els punts en què el PSOE s'hi havia mostrat favorable a arribar a un acord i en què les últimes setmanes s'havia fet enrere, després d'argumentar que la cartera d'Economia, en mans de Nadia Calviño, no hi dona el vistiplau. En reunions que s'han produït l'últim mes, els socialistes s'havien desvinculat de propostes que van al nucli de la llei. La més rellevant:, i que s'hi pugui aplicar un topall als lloguers a través d'un índex de referència.El que està en joc és com d'aplicable serà, a la pràctica, la regulació de lloguers. El problema, segons exposen fonts presents a la negociació dels darrers mesos, és que el PSOE marca uns requisits massa alts per declarar una ciutat àrea tensa de preus i, amb aquesta fórmula, fins i tot ciutats com Barcelona podrien quedar-ne fora de la regulació. Això fa mesos que té indignats els moviments socials que batallen per la llei., criticava fa uns dies la portaveu del Sindicat de Llogateres Carme Arcarazo.En aquest cas, les forces d'esquerres havien aconseguit arrossegar el principal partit del govern espanyol. I ara els socialistes se n'han desdit a mitges. La idea era que o bé el 30% de la mitjana dels recursos familiars del municipi fos inferior al preu mitjà dels lloguers, o bé la ciutat hagi experimentat un augment dels preus superior als dos punts per sobre d'un IPC limitat fins al 2%. Al principi, el PSOE reclamava que s'haguessin de complir les dues condicions. Ara, ja està acceptat per totes les parts que només n'hagi de ser una. De moment, però, la brega és per fer una proposta que sigui aplicable a la majoria de ciutats, i ésAquesta última és una de les principals preocupacions d'ERC. Fonts de la formació afegien recentment, a més, que altres pilars de les seves exigències són que els pisos que entren de nou al mercat del lloguer -els que estan fora per novetat o perquè hi havia algú residint-hi de compra- s'incloguin en la regulació de lloguers i, alhora, que es fixi una finestra temporal curta per a l'aplicació de la llei.i, per tant, els republicans forcen per agilitzar al màxim el temps en què la llei sigui vigent. La idea és escurçar tant com sigui possible el marge perquè els propietaris no apugin els preus abans del nou text. Esquerra Republicana pressiona perquè el temps sigui inferior a un mes.Per contra, encara en una situació més crua, hi havia el punt de protecció davant les demandes de. En aquest sentit, des de la PAH lamentaven que el text final que es vol portar al Congrés dels Diputats. Una situació especialment delicada en plena crisi de preus, tant del lloguer com de les hipoteques.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor