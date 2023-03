ERC s'obre a limitar les pensions vitalícies al Parlament però demana no fer‑ho per casos concrets

Pressupostos

ERC estudiarà i valorarà la proposta del PSC que demana revisar la llei sobre les assignacions temporals i pensions als presidents del Parlament. Així ho ha assegurat aquest dimarts en roda de premsa la portaveu dels republicans, que sense haver pogut analitzar a fons la proposta, ha considerat que és una reforma "possiblement necessària". Per tot això, ha assegurat, que mostraran la seva predisposició per obrir aquest debat, si bé ha demanat "no contribuir a la" i no focalitzar-la en "casos concrets", en referència indirecta a la presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs.Aquest dilluns al matí els de Salvador Illa han registrat una proposició a la cambra catalana per eliminar les pensions vitalícies a la presidència de la cambra, reduir els imports i limitar-los a sis mesos. La llei actual del 1988, modificada el 2003, preveu que quan un president abandona el càrrec cobri el 80% del sou durant la meitat del temps que l'ha exercit o un mínim de 4 anys. Els socialistes proposen que sigui del 20% i durant 6 mesos. En el cas de la jubilació, a partir dels 65 anys ara cobren una pensió vitalícia del 60% si han exercit un mínim de dos anys. El PSC vol que sigui un 10% durant sis mesos.La reforma afectaria 5 expresidents vius: Joan Rigol, Ernest Benach, Núria de Gispert, Carme Forcadell i Roger Torrent. En el cas de la presidenta del Parlament suspesa,, just el 12 de març s'han complert dos anys de la seva presidència però està suspesa des del juliol passat . Així doncs, amb l'actual llei podria estar en qüestió si té dret a la pensió vitalícia ja que requereix un mínim de dos anys al càrrec.ERC no ha entrat en el detall sobre la proposta dels socialistes, però Vilalta sí que ha considerat que en cas d'obrir el debat,perquè suposaria "fer trampes". En aquest sentit, ha instat a fer-ho a "totes les cambres" de l'estat espanyol. "Hauria de ser un endreçament global i no només al Parlament", ha afegit, insistint que del contrari seria un debat "trampós i parcial".Més enllà de la reacció d'ERC, elshan vist ambla proposta dels socialistes. En roda de premsa, el portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha dit que la seva formació està estudiant la proposta, però que a priori els sembla "bé". "Ja és hora d'acabar amb els privilegis desfasats en el marc del Parlament", ha afegit el portaveu.El tema que ha encetat la setmana política ha estat la proposició del PSC. Però ERC no s'ha estat de recordar com va acabar la setmana passada, amb l'aprovació, d'una vegada per totes, dels pressupostos de la Generalitat arran d'un pacte de Pere Aragonès amb els socialistes i els comuns . Vilalta ha celebrat l'entrada en vigor d'aquests comptes, però també ha carregat contra la, que ha bloquejat l'assignació per al pla pilot de la renda bàsica universal que estava prevista en la llei d'acompanyament, tot i que el Govern ja ha avançat que treballaran una alternativa per impulsar-la . "No ens sorprèn. És la sociovergència que també està a la Diputació. Una aliança que pretén barrar el pas a noves transformacions".Saltant a la política del Congrés dels Diputats, Vilalta també ha aprofitat la roda de premsa per anunciar que el seu grup votarà en contra de la reforma de la llei Mordassa, la qual troben d'una "". La iniciativa impulsada pel PSOE i Unides Podem s'abordarà el dimarts en comissió, on es preveu tirar endavant el dictamen. Els republicans consideren que els "" de la normativa, que es va aprovar el 2015 durant l'etapa de majoria absoluta del PP. Per exemple, no es preveu l'eliminació de les pilotes de goma, que el Parlament va prohibir als Mossos d'Esquadra fa 10 anys. "ERC no pot assumir una reforma d'una llei que és poc ambiciosa i que es queda massa curta", ha insistit Vilalta.

