El govern espanyol se suma al Reial Madrid i també es personarà contra el Barça

Els'apunta a la querella pel cas Negreira . L'executiu estatal, a través deles personarà contra elpels presumptes pagaments a l'exvicepresident dels àrbitres. Així ho ha confirmat, en una entrevista a El Programa de Ana Rosa,, president de la institució, i se sumarà així a la mateixa decisió acordada pelaquest diumenge.A través d'un comunicat, la junta directiva del club blanc ha decidit que es personarà a títol particular contra el Barça en el moment en què el jutge obri la investigació: "El Reial Madrid manifesta la seva profunda preocupació sobre ladels fets i reitera la seva plena confiança en l'acció de lai -el club- ha acordat que, en defensa dels seus legítims interessos, es personarà en el procediment quan el jutge l'obri a les parts perjudicades", diu el club blanc.Fins al moment, elno s'havia acabat de posicionar al voltant del cas Negreira, però l'aquest divendres ha accelerat un gir en el guió. Ara, els blancs veuen una oportunitat peramb el club que presideix, amb qui Florentino Pérez comparteix el projecte de lade futbol i recursos comuns d'ambdues institucions.Laha presentat aquest divendres passat una denúncia contra l'exàrbitre José María Enríquez Negreira, contra el Barça i els seus expresidents, i contra els exdirectius. El ministeri públic els atribueix un delicte de corrupció entre particulars en l'àmbit esportiu, administració deslleial i falsedat en document mercantil, i apunta que la investigació podria afectar altres directius de la direcció general o l'àrea econòmica del club per possible corrupció arbitral.

