Pas endavant per tractar el càncer agressiu a les vies biliars

Un nou fàrmac basat ens'ha mostrat eficaç per tractar pacients amb, un càncer agressiu de les vies biliars intrahepàtiques. La cirurgia és la principal opció curativa, però fins a dos terços dels pacients presenten recurrència de la malaltia. Actualment no hi ha un tractament estàndard per a la malaltia avançada després de la quimioteràpia de primera línia. Els resultats d'un assaig clínic en fase II, en què ha participat Vall d'Hebron, mostra que l'ús d'un fàrmac oral de nova generació, futibatinib, condueix a un benefici clínic en pacients que presenten una alteració al gen FGFR2 que ja havien rebut quimioteràpia. Entre el 10% i el 20% dels pacients presenten aquesta alteració genètica.Investigadors del(VHIO) i de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron han participat en l'fase II FOENIX-CCA2, els resultats del qual es publiquen a la revista New England Journal of Medicine (NEJM).Els pacients amb colangiocarcinoma intrahepàtic tenen una taxa dei la mitjana de supervivència general és d'aproximadament 1 any després del diagnòstic."En aquest sentit, el colangiocarcinoma intrahepàtic és una, ja que no comptem amb gaires tractaments actius. Per això estem investigant diferents alternatives de medicina de precisió en què un percentatge dels", explica el director del VHIO i cap del Servei d'Oncologia Mèdica de Vall d'Hebron, el doctor Josep Tabernero, en declaracions recollides per aquest centre.Entre el 10% i el 20% dels pacients amb colangiocarcinoma presenten una fusió o translocació -un tipus d'alteració genètica- al gen del receptor 2 del factor de creixement de fibroblasts (FGFR2). El doctor Tabernero, coautor de l'estudi, destaca que aquest perfil "ofereix unaper a aquesta malaltia".Els fàrmacs de nova generació o desón nous productes farmacèutics basats en la teràpia gènica, la teràpia cel·lular o en tecnologies de l'enginyeria de teixits. Futibatinib és un fàrmac de nova generació capaç d'inhibir el gen FGFR i que ha demostrat activitat antitumoral en pacients amb tumors amb FGFR i menys susceptibilitat a què el tumor adquireixi. És a dir, el temps que triguen les cèl·lules tumorals a adquirir resistència al fàrmac és superior al que tarden amb altres inhibidors de FGFR.L'estudi FOENIX-CCA2, un assaig clínic de fase II, va tractar ambpacients amb colangiocarcinoma intrahepàtic que no es podia operar o amb metàstasi, amb translocació a FGFR2 i progressió de la malaltia després d'una o més línies prèvies de teràpia (excloent fàrmacs inhibidors de FGFR).Per identificar els pacients que presentaven la translocació a FGFR2, es van utilitzar, però també es van realitzar biòpsies líquides que analitzen el perfil genètic de l'ADN tumoral circulant (ctADN) al plasma del pacient."Aquesta tècnica no és tan invasiva com la biòpsia del teixit del tumor i es podria arribar a realitzar fins i tot abans de la cirurgia per seleccionar els pacients que es beneficiarien del tractament pel seu perfil genètic", indica el director del VHIO.A l'assaig, hi van participar 103 pacients amb colangiocarcinoma intrahepàtic inoperable o metastàtic amb alteracions al. D'aquests, 43 pacients (42%) van respondre de forma favorable i la mitjana de durada de la resposta va ser de 9,7 mesos.La mitjana de, el temps que passa entre l'inici del tractament i que el tumor torni a créixer, va ser de 9 mesos i la supervivència general de 21,7 mesos. La qualitat de vida dels pacients es va mantenir estable durant una mitjana de 9 mesos després de començar el tractament.La doctora Teresa Macarulla, oncòloga mèdica dei cap del Grup de Tumors Gastrointestinals i Endocrins del VHIO, assenyala que les respostes van ser "consistents en tots els subgrups de pacients". Per la seva banda, el doctor Tabernero apunta que "Els resultats indiquen que estem davant d'un nou tractament de medicina de precisió per a pacients amb colangiocarcinoma intrahepàtic amb aquest perfil genètic determinat"Els investigadors exposen que hi ha altres estudis en què s'estan provant diferents tractaments per a persones que tenen colangiocarcinoma intrahepàtic amb altres perfils genètics per "arribar a oferir a diferents subtipus de pacients el tractament que els aportarà més". "Es tracta d'un pas més en aquesta lluita contínua a la recerca de nous tractaments que puguin fer que la malaltia sigui més controlable al llarg del temps", conclouen.

